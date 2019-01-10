捍卫自由律师团：指侮辱前元首‧“警捉网民如暴民统治” LFL执行董事拉蒂法今日发表文告说，这些逮捕行动让人想起国阵政府对于言论自由不容忍的作风，尤其是在社交媒体上被指侮辱性的言论。

（雪兰莪‧八打灵再也10日讯）警方昨日援引煽动法令逮捕3名涉嫌在社交网站发表侮辱原任国家元首的言论，捍卫自由律师团（LFL）抨击此举形同“暴民统治”。

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LFL执行董事拉蒂法今日发表文告说，这些逮捕行动让人想起国阵政府对于言论自由不容忍的作风，尤其是在社交媒体上被指侮辱性的言论。

她说，当局似乎迅速回应社交媒体暴民的要求，以针对某些帖文采取行动。

她指出，煽动法令是一项严酷的法律，在希盟还是在野党时就强烈反对。

指评论本质上非罪行

“令人震惊的是，来到新马来西亚，警方仍在使用这项法令来镇压仅仅是在社交媒体的评论，而这些评论本质上都不是罪行。”

她认为，当局在针对社交媒体上广传的讯息采取行动时，必须更明智地分辨，尤其如果有关被指侮辱性的帖文被夸大，采取行动无异于暴民统治。

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她表示，言论涉及威胁、煽动暴力或犯罪，应该是在刑事法典受到调查。

她说，警方必须能区分不礼貌甚至是“侮辱性”的言论，而这些言论本质上不是刑事罪。

“警方所扮演的角色是维护公共秩序及防止判罪，而非成为社交媒体上的言论或帖文仲裁者。”

“因此，我们呼吁当局停止这些不必要的逮捕和调查，这些调查仅仅涉及社交媒体的评论。当局必须能够优先利用其资源来处理真正的犯罪问题，而非卷入不属于他们所关注的琐碎政治课题。”

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苏仁登批希盟政府沉默

人权律师苏仁登批评希盟政府领袖，对警方使用煽动法令保持沉默。

他在推特推文时，提醒希盟领袖在野时曾示威，抗议煽动法令。

“目前在政府的希盟领袖在野时曾抗议煽动法令。他们现在都怎么啦？”

“他们如今串通共谋和沉默的行为是可耻的！”

安美嘉疾呼废煽动法令

前律师公会主席安美嘉也疾呼希盟废除煽动法令。

她通过推特重申，希盟政府务必废除煽动法的立场。

“希盟啊希盟！去掉这个属于黑暗时代的荒谬法令（天啊，它已经70岁了）。

别习惯这种赋予你的权力。”