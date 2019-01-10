傅盛发：好好做好这份工 新年伊始，砂部长与联邦部长因旅游税课题扛上，大家各说各词，不同的角度有不一样的想法，人民也一时难分辨谁对谁错。

新年伊始，砂部长与联邦部长因旅游税课题扛上，大家各说各词，不同的角度有不一样的想法，人民也一时难分辨谁对谁错。 只能说，大家都为自己的工作，去说出该说的话，去做该做的事。但如果方式错了，思想错了，那只会让问题更加复杂，没完没了。 曾经担任国会副议长的山都望区国会议员旺朱乃迪，在国会里算是资深老前辈，谈吐成熟稳重，不像许多YB那样，动不动就喊破喉咙，拚命叫嚣。他如今是反对党议员，看不惯执政党的议员在国会不断“回顾历史”，挑起前朝政府的问题，于是在辩论时，说出一番让人深思的话。 他说，人民选出代议士进入国会，是为了代表他们在神圣的国会殿堂里发言。所以代议士们一踏入国会殿堂，就应该忘掉政治，忘掉政党背景，只专注为人民，只讨论人民的课题。 是的，首相不应该是土团党的首相、副首相不应该是公正党的副首相，财长不应该是行动党的财长。大家担任政府的职位，应该是全民的首相，全民的部长，不能分政治背景、种族及区域。 大选时，监督组织一再强调政治人物不能乘官车竞选或助选，不能滥用政府资源。那么，在平常的时候，政府也应该与政党分离，部长一踏办公室，就应该忘掉政治，忘掉政党背景，只专注为人民。 回到旅游税课题上，砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长阿都卡林向联邦政府索讨旅游税没错，他是为砂人民出声，希望搞好旅游业，带来更多的商机。但他频频隔空喊话，释出的讯息没能明确传到联邦，引发不同诠释，令对方感到不快。 财长林冠英挺身捍卫联邦政府没错，他说旅游税本来就会在今年第一季交给州政府，砂政府催啥呢？但他扯上砂政府向联邦借贷的贷款，让人感觉莫名其妙，也让焦点被模糊。 部长们做自己的工容易，但要真正做好这份工，却是一门学问，它必须是多方面考量，多点专业，少点政治，把思想和行动纠正过来，把焦点放在解决问题上。但很多人都还没掌握这门学问，所以政治人物才会有一波接一波的骂战。 新政府执政已经超过半年，大家都想看到成绩，看到真正的改变，让这国家伟大起来。刚起步的砂政党联盟也是一样，大家想看这只犀鸟有什么不一样，它能够飞多远？ 新的一年，部长们加油，大家加油！ （星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：傅盛发）