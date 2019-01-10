何晓嘉：利民服务应延续 全国城市转型中心（UTC）今年开始调整服务时间，晚上7时就结束服务，相信让不少人感得不便。

全国城市转型中心（UTC）今年开始调整服务时间，晚上7时就结束服务，相信让不少人感得不便。 城市转型中心设有许多政府部门，尤其该中心的服务时间，为人民带来许多便利，欲办理护照、驾照、更新大马卡、缴付房屋税等，可在下班时间前往办理。此外，也因为服务时间长，分散了人群，也大大的缩短等待办理事务的时间。 但幸福没有很长久，今年开始城市转型中心晚上7时就“打烊”了，来不及在7时以前办理事务者，也只能明天请早。 每家公司的下班时间不一样，就算是较普遍的下午5时下班时间，若城市转型中心距离工作地点较远，加上下班时间塞车及抵达该中心后等待办理时间，可能未必来得及在晚上7时前办理完所有事务。 虽然城市转型中心提早结束服务时间，但所幸星期六及星期日仍有提供服务，但相信在该时间前往城市转型中心办理事务的人流会比平时多，等待的时间也需要更久，便利性大大的降低。 另外，对于城市转型中心某一些特定的公共假期前一天下午2时关闭一事，也让人不解，为何假期还没到，前一天就得提早放假？由于多数的政府部门及单位在公共假期没有提供服务，因此有不少人会选择在公共假期前把一些事务办理妥当，而城市转型中心在人人还在工作的时候，就提早放假去了，造成人们的不便及困扰。 城市转型中心原本全日无休的营运时间及一站式的服务，受到市民的高评价，如今缩短营业时间，确实会对部分市民尤其是上班族带来影响。若遇上紧急需要处理的事务，已无法像以前一样在下班后直接办理，而今可能需要另请年假去办理了。 （星洲日报．砂拉越．评论．作者：何晓嘉）