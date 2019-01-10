里扎砂太阳能计划涉贪案‧控方移交辩方文件 马新社报道，里扎的代表律师利哈阿达今天在此案过堂时，告诉地庭法官罗兹娜，控方根据刑事程序法典第51A条文，已在今早将文件交给辩方。

（吉隆坡10日讯）控方今天已将有关前首相特别事务官拿督里扎被控在砂拉越乡区学校安装太阳能供应合约中涉贪案的文件，交给辩方律师团。

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马新社报道，里扎的代表律师利哈阿达今天在此案过堂时，告诉地庭法官罗兹娜，控方根据刑事程序法典第51A条文，已在今早将文件交给辩方。

主控官莫哈末法里祖副检察司也证实此事。

案件移交高庭审理

利哈阿达也说，此案已移交高庭审理。

“高庭昨天已批准辩方提出将此案从地庭移交高庭审理的申请。然而，未知审讯日期及在哪一个法庭进行审讯。”

现年45岁的里扎在去年11月15日被控4项为本身和前首相夫人拿汀斯里罗斯玛，在砂拉越369间乡区学校安装太阳能供应合约中索取及接受550万令吉贿金的控状，他皆不认罪。

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在首项控状下，里扎被控为罗斯玛向Jepak控股有限公司董事经理赛迪，索取1亿8750万令吉贿金，这占合约总值15%。

控状指出，这是作为协助该公司以直接协商方式，获得教育部的396间砂拉越乡区学校安装太阳能供应合约的贿金。

第2项控状指他向赛迪要求2500万令吉贿金，作为让罗斯玛协助该公司获得上述合约的酬劳。

他被控于2016年3至4月间，在双威太子购物中心一家餐厅犯下上述罪行。

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第3项控状，里扎被控于2016年12月20日，为罗斯玛向赛迪收取了500万令吉现金，作为罗斯玛协助该公司在柏威年产业信托管理有限公司的走廊，进行太阳能供应工程的酬劳。

第4项控状，里扎被控于2016年12月23日，为本身向赛迪收取50万令吉现金，作为他协助确保罗斯玛帮Jepak控股公司在武吉泗岩沫获得相同工程合约的酬劳。

里扎因此被控抵触2009年大马反贪污委员会法令第16（a）（A）条文（受贿），一旦罪成，可在相同法令第24条文下判处最高20年监禁，以及罚款不超过贿金5倍或1万令吉，视何者为高。