微信用户冲破10亿 腾讯控股旗下的微信发布《2018微信数据报告》指出，去年微信月活用户持续上升，成功突破10亿人次关口，达10.82亿人次。

（中国．上海10日讯）腾讯控股旗下的微信发布《2018微信数据报告》指出，去年微信月活用户持续上升，成功突破10亿人次关口，达10.82亿人次；微信各项功能使用频率也大幅提升，视讯通话功能更是比三年前增570%。

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微信几乎成为中国民众手机中必备的应用软体。统计报告，微信2018年每天发送消息450亿次，年增18%；每日视讯通话4.1亿次，年增100%。社群方面，2018年相比2015年，人均加好友数量增加110%，朋友圈日发布视频数量成长480%。

微信也对不同年龄层的用户简单分析，作息方面，55岁以上用户习惯早睡早起；00后用户偏好晚睡早起，睡眠时间最短；90后用户则是起床最晚的一群。

阅读方面，55岁以上用户三年前热爱阅读励志文化，三年后关注养生健康。90后用户阅读内容从三年前爱看娱乐八卦，转向生活情感。交通方面，微信乘车码成为公共交通支付新宠，每月使用乘客比去年增加4.7倍。另外使用微信零售消费的买家也比去年增加1.5倍。

微信事业发展除了覆盖社群领域，还包办交通、零售、餐饮等多样生活化服务，让智慧生活理念普及。

微信官方公布，小程序上线两周年，已覆盖超过200个细分行业，交易金额增长超过六倍，服务用户超过1000亿人次，创造的商业价值超过人民币5000亿元。