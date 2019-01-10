涉接受承包商逾45万洋房计划‧霹州机构前CEO被控 他被指触犯刑事法典第165条文，一旦定罪，可被判监禁至2年或罚款或两者兼施。

阿米鲁丁被带往霹雳反贪污法庭时，以西装外套遮盖被铐上手扣的双手。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保10日讯）霹雳州机构前首席执行员拿督阿米鲁丁因涉嫌接受一名华裔承包商价值45万5660令吉的兴建自家独立式洋房计划，今早被控上霹雳州反贪污法庭。

广告

他被指触犯刑事法典第165条文，一旦定罪，可被判监禁至2年或罚款或两者兼施。

阿米鲁丁出现在法庭时，以西装外套遮盖被铐上手扣的双手；法庭内坐满了其亲友。

阿米鲁丁（57岁）被控于2017年1月17日至7月3日在波士打路的一家银行，作为公务员，接受了一项有价值的物品，即从一名有公务联系的华裔承包商中接受了价值45万5660令吉的独立式洋房建筑计划，而有关承包商涉及在美露拉也2（第9区）的主要公共设施工程合约。

法官英迪拉谕令阿米鲁丁需交出护照，并以1万5000令吉保外。案件将于2月22日过堂。

阿米鲁丁的代表律师纳兹米为被告求情时指出，被告有养育7名孩子的重担，而且也没有任何犯罪记录，因此希望把保释金减至1万5000令吉。

副检察司法拉雅斯敏则希望法官允许被告以2万令吉保释外出。