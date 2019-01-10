串通执教理大兄长获供应权‧文具商涉贪控9罪 48岁公司经理涉嫌串通在马来西亚理科大学任职讲师的哥哥，获取逾16万令吉办公室用品供应权，今日在北海法庭面对9项控状，他否认有罪，获准由3人以2万4000令吉保外候审。

反贪会官员押慕斯达法卡玛（左）到北海法庭面控。（图：星洲日报）

（槟城‧北海10日讯）48岁公司经理涉嫌串通在马来西亚理科大学任职讲师的哥哥，获取逾16万令吉办公室用品供应权，今日在北海法庭面对9项控状，他否认有罪，获准由3人以2万4000令吉保外候审。

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被告慕斯达法卡玛今早被反贪污委员会从吉隆坡押到北海法庭，控状指他在2011年9月5日至2012年11月23日期间，获得在理大任职讲师的哥哥巴达鲁丁，利用该大学永续旅游研究小组主任（STRC）及策略通讯办事主任身份，批准被告所经营的公司获得理大办公室用品供应权。

9项控状共涉及16万零163令吉的的采购物品，包括收纳盒、置物架、箱子、照相机数架、记忆卡及数十个玻璃纪念品等，因此抵触2009年马来西亚反贪污委员会法令第23（1）条文，并可在相同法令第24（1）条文下判刑。

辩护律师莫哈末阿里夫以被告生意出状况、患有糖尿病及必须承担妻儿的经济为由，希望法官能降低保释金。法官妮占扎卡利亚允准被告以上述条件保外，案展2月20日。