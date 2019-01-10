春节收集大型垃圾15日开跑 （诗巫10日讯）诗巫市议会将于1月15日（星期二）至1月30日（星期三），展开2019年春节大型垃圾收集服务。

（诗巫10日讯）诗巫市议会将于1月15日（星期二）至1月30日（星期三），展开2019年春节大型垃圾收集服务。 收集服务仅收取大型垃圾如废弃的家具、洗衣机等。市议会促请民众配合，将大型垃圾妥善的安置在屋外，勿散落一地摆放在路旁。 居民们必须在指定日期前一天将垃圾拿出，以便工作人员届时前来收集。 循环物品送回收中心 民众也受促将不要的旧报纸或铝罐等环循物品送往市议会资源回收中心进行回收，譬如诗巫肾脏基金会、拉让花园第14巷环保回收中心、西端花园第8巷、高原、丽华花园、音达花园店屋区、万隆路店屋区和英雄路第7巷（靠近长途巴士总站）的环保站。 有关收集大型垃圾的询问及投诉，可联络诗巫市议会（电话：084-333411）、热线（电话：084-310808）、官员诺丁（电话：084-333411，分线223）或朱丽安（电话：084-333411分线243）。 诗巫市议会辖区2019春节大型垃圾收集服务时间表： 日期 1月15（星期二) 第1区：贺士巷、敦阿邦哈芝奥本第2、4、6巷、英丹路、多拉巷、布旺路、民丹路、施培坚路、布律克第5、7、9、15及21巷、和英邦路。 第2区：布律克第2、4、6巷、曼吉路、比正路、腊全巷、南燕路、南洋花园及巷、乌也第2及4巷、爱珍园路及巷、布律克第8及10巷、奥利路及巷和乌也第1巷。 第3区：东山路及巷、英加拉路、福进路、巴拉路、武吉阿瑟路及巷、加柏路及巷、黄景和第5巷。 1月16日（星期三） 第1区：凤鸣路、林文聪路及巷、正柏加路、蓝拜路及巷、玫瑰路及巷、文雅路和莉莉路。 第2区：华侨路及巷、福来路、乌也第8及10巷、乌也路、 美莲巷、美仑路及巷。 第3区：厦门路、中山路、实兰干巷、迪敢路及巷、茂花路及巷、黄景和路第13、19及21巷、广东街、耶督路和健东路及巷。 1月17日（星期四） 第1区：敦阿邦哈芝奥本路主要道路、德大路及巷和团结路。 第2区：蓝砂巷、中华路及巷、红毛丹巷、荔枝路、梅园路、福州街、夏廷路、英本路、和平路和玛斯里路。 第3区：龙岸路、普得路、益智路及巷、司马懿路、乌巴巷、武吉立麻路及巷、武吉立麻组屋区、玛沐路及巷。 1月18日（星期五） 第1区：丽雅路及巷、诺玛路及巷、古达路、阿邦巴令路及巷、阿邦巴令东路及巷和加加路。 第2区：乌也第5、7、9、11、13巷、成功路和珍珠花园。 第3区：保由路及巷、马鲁当路及巷、斯拉锡路及巷、格那礼路、Selatan路及巷。 1月19日（星期六） 第1区：阿旺兰里阿密路及巷、阿查路及巷、曼丹路及政府宿舍、甘榜拿督路、甘榜希礼、玛吉路、甘榜峇哈鲁、甘榜Pa’dris、Lang巷、黄梨路、Sg.Bakong路和Lumok路。 第2区：孟迪卡路及巷、亲善路及巷。 第3区：砂佳路、阿兰路、南兰路上段第9、15、32巷、丽华宝岛路及巷、南兰西路及巷。 1月20日（星期日） 第1区：尼本路、吉固路、加拉柏路、甘光路、沙历玛苏路、敦阿邦哈芝奥本路第17巷。 第2区：拉让花园及巷、布律克路第16、18巷。 第3区：曼迪斯路及巷、曼迪斯东路及巷、曼迪斯南路及巷、登美达路及巷、拉达第1、3、5、7、9巷、番石榴路及巷（高原）、乌毕兰带路及巷。 1月21日（星期一） 第1区：六区路及巷、莲花路及巷、恩信路、甘榜南甲路、甘榜南甲第4巷、律丹路、万隆路及巷、新甘榜拿督路及巷。 第2区：后洋路、后洋南路及巷、林汉水路及巷、庄仁穆路、红宝石路、樱桃路及巷、麻雀路及巷、西端花园及巷、布律克第20巷。 第3区：拉达路及巷。 1月22日（星期二） 第1区：北星路、敦阿邦哈芝奥本路第8、10、12巷、布律克第23、25、27、29、31、33巷、马力丹路、阿芳路、开源路、民声路、孔雀路及巷、美乐路及巷。 第2区：甘密路及巷、比达路、砂威路及巷、大丽花路及巷、布律克第22巷。 第3区：苏功路及巷、邓恭叔路及巷。 1月23日（星期三） 第1区：后洋路第1及3巷、三区路及巷、敦阿邦哈芝奥本路第18、20及23巷、光安路及巷、正开路和旧双溪安都路、双溪安都路。 第2区：乌也路及第17、19、21、25、27、31及35巷、柏兰宜路、乌也北路及巷、长吉路及巷。 第3区：乌也路及第18、22、30、32及34巷、旧乌也路和巷、电台路及巷、温格斯路及巷。 1月24日（星期四） 第1区：旧飞机场路及巷、民达华路及中兴小学路、Setia路及巷、何家村路及巷、宏愿路及巷。 第2区：甘迪斯路及巷、培香路及巷、士叻达路、实娜路及巷、查玛路及巷。 第3区：黄景和路第12、14、16、18和24巷、柏峇迪路及巷。 1月25日（星期五） 第1区：英达路及巷、石山路及巷、Miden路及巷。 第2区：林开臻路及巷、格拉麻路及巷、柏利峇斯路及巷、恩沙娜北路及巷、德圣路及巷、德圣东路及巷。 第3区：佳威路、佳威东路、佳威西路及巷、闽候路及巷、武吉里麻东路及巷。 1月26日（星期六） 第一区：德古路及巷、德布路及巷、德乐山路及巷。 第2区：阿波罗路及巷、阿波罗东、西路及巷、谷拉斯路及巷。 第3区：比拉卓路及巷、比拉卓北路及巷。 1月27日（星期日） 第1区：兰岛邦江路及巷、兰岛邦江再也路及巷。 第2区：玛都路及巷、努利路、努利E巷、努利北路及巷、阿劳路及巷、西端路及巷、南山路及巷、芭燕路及巷。 第3区：沙廉路及第17、19、21、41巷、海浪路及巷、慈爱路及巷、武吉本遥路及巷、Tenggiri路及巷、士南运路及巷。 1月28日（星期一） 第1区：伊干路及巷、旧德古路、宏愿路、橡胶路及巷、德古西路及巷、陈立广路及巷、伦比亚路及巷。 第2区：柏迈路及巷、柏迈再也路及巷。 第3区：侨南路及巷、拉达第13巷、敦阿末再迪艾德鲁斯路及巷、沙廉路路及第18、28巷。 1月29日（星期二） 第1区：乌鲁双溪美拉路及巷、谷旺路及巷、莉玲路及巷。 第2区：文丹路及巷、Cendana路及巷、端姑阿都拉曼路及巷、Satria路及巷。 第3区：圣淘沙路及巷、甘榜圣淘沙第1、2、3期。 1月30日（星期三） 第区：幸运村再也第1及2期。 第2区：乌鲁乌也路及巷、遮丽雅路及巷。 第3区：圣淘沙路及巷、甘榜圣淘沙第1、2、3期。