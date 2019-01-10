世上最后一只过世·夏威夷树蜗绝种 据外媒报道，美国夏威夷州土地和自然资源部发布消息称，地球上最后一只已知的夏威夷金顶树蜗（Achatinella apexfulva），在夏威夷死亡。

夏威夷金顶树蜗。（图片来源：美国夏威夷州土地和自然资源部）

（夏威夷1月10日讯）据外媒报道，美国夏威夷州土地和自然资源部发布消息称，地球上最后一只已知的夏威夷金顶树蜗（Achatinella apexfulva），在夏威夷死亡。

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这只名叫乔治的蜗牛于1月1日死亡，“享年”14岁。据悉，夏威夷金顶树蜗是一种最初分布在瓦胡岛上的陆生蜗牛，它们的壳曾被用于制作项链。

消息指出，1997年，地球上最后10只树蜗被送到夏威夷大学实验室进行人工饲养。尽管专家成功培育出新生蜗牛，但后来除乔治外，所有蜗牛都陆续死亡。

值得注意的是，夏威夷岛上其他陆生蜗牛也面临威胁，主要危险是气候变化以及外来物种的大规模入侵。

不过，在2017年，研究人员曾使用无菌剃刀刀片收集了乔治的一部份组织，并放入能够使其保持活性的介质中，送到了圣地亚哥动物园。尽管目前人类还没有克隆蜗牛，但也许某一天能够做到。

（中新网）