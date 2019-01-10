虚报店屋失火困2童 . 消拯队长报案追查 （诗巫10日讯）男子拨电指店屋失火，2名儿童受困，消拯员赶到现场却找不到灾场，回拨男子的电话却没人接听，最终确定是虚报电话，到警署报案求查。

诗巫中央消拯局行动队队长莫哈末祖索（右）和队员东尼针对虚报电话向诗巫警方报案。

（诗巫10日讯）男子拨电指店屋失火，2名儿童受困，消拯员赶到现场却找不到灾场，回拨男子的电话却没人接听，最终确定是虚报电话，到警署报案求查。 诗巫中央消拯局和新珠安消拯局今早8时零5分接获投报后，派出3辆消防车、1辆紧急医疗援救消拯车（EMRS）和3辆消防摩托前往现场。 距离最近的诗巫中央消拯局人员赶到现场时，遍寻不着失火店屋，向民众查询也没人知道有发生火灾，当下怀疑是虚报。 回拨电话没人接听 由于这起投报是古晋砂消拯局中央投报中心接获，带队赶赴现场的诗巫中央消拯局行动队队长莫哈末祖索要求前者回拨投报者联络电话，不过没有人接听。 莫哈末祖索过后取得投报者的电话号码，也多次尝试拨打，不是没人接就是无法拨通，因此确定拨电者是恶搞。 古晋砂消拯局中央投报中心确定没有发生火灾，指示所有人员收队，并指示莫哈末祖索据实向警方报案。