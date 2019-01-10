小米市值蒸发逾1220亿．雷军救股价．1年不卖股 小米集团9日在港交所发布公告，基于对公司长期价值的信心，小米集团创办人、董事长兼执行长雷军、Smart Mobile Holdings Limited及Smart Player Limited承诺持有的所有股票，继续锁定365天。

（图：法新社）

（中国．10日讯）小米集团9日在港交所发布公告，基于对公司长期价值的信心，小米集团创办人、董事长兼执行长雷军、Smart Mobile Holdings Limited及Smart Player Limited承诺持有的所有股票，继续锁定365天，同时小米集团高级副总裁、CFO周受资亦做出同样的承诺。公开资料显示，港股上市公司中，除小米外，并无已到解禁期的大股东做出过类似承诺的记录。

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CFO周受资也仿效

尽管如此，小米股价1月9日下跌6.85%，报收10.34港元，与发行价相比已下跌39.2%。

据彭博报导，小米公司股票为期6个月的锁定期于1月9日到期。届时有30多亿股股票被解禁，相当于已发行股票的19%。雷军携高管承诺未来365天继续锁定小米集团股票，专家认为，雷军此举显示小米管理层对公司价值的坚定信心，会很大程度鼓励投资者。

腾讯科技报导，小米集团招股书显示，雷军透过Smart Mobile Holdings Limitied和Smart Player Limited持有的A类及B类股票享有55.7%的投票权，根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协定，雷军实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权，为公司实际控制人。

之前，摩根大通发布报告表示，调低对小米集团投资评级，由原来增持降至中立，将对其今年底目标价由原来18港元降至10.5港元。摩根大通指出，小米旗下智慧手机的海外业务正如期推展，特别是西欧地区市占率提升强劲，但预计被中国需求疲软所抵消，且随着三星对中价机进取性的策略，预计小米旗下印度市场有下修风险。预估2019年小米将再迎来艰难的一年，市场占有率恐难再提升。

有小米中层员工告诉记者，会稍微卖一些股票，改善一下生活条件，但不会太多。其余的等股价回归正常了再做打算，毕竟现在抛售有点亏。

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备受争议的雷军个人99亿股权激励一事也有最新进展。上述公告显示，雷军在上市前获得的激励股份，捐赠给慈善机构，这是2018年4月2日为董事会认可雷军对公司贡献而授予的，占当时公司总股本的2%。据之前的招股书披露，去年4月，小米全体股东一致同意，雷军获股权激励。该次股权激励确认98.3亿人民币股份支付费用并计入当期损益。

小米集团联合创办人林斌曾表示，小米这次股权激励是在雷军完全不知情的前提下，几个董事开会，大家一致赞成通过做出的决定。“这也是大家对雷总过去8年带着团队把小米做到这个规模，同时也是对中国制造业做的事情的肯定。我们都觉得这是实至名归。”

小米上市后的首份财报显示，雷军一人获得的99亿人民币奖励为1.5万小米员工的5.6倍。财报显示，小米行政开支由2017年同期的2.89亿人民币增加4469.6%至104.57亿元。这主要是由于去年第二季度一次性以股份为基础的薪酬99亿人民币，加上管理、人力资源及财务团队等行政部门扩张所致。

上市首日破发后，雷军在当天上市庆功晚宴上做出了要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍的承诺。上市半年来，小米股价较发行价下跌了39.2%。在小米6个月仅售期结束的当天，小米股价报收10.34港元，跌幅达6.85%。

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1月6日，TCL集团发布公告称，小米集团战略入股TCL集团。公告显示，2019年1月4日小米集团通过深交所在二级市场购入65168803股，占公司总股本的0.48%。

去年，小米的大家电业务成为小米集团新的增长点。西南证券首席分析师陈杭认为，小米电视是小米IoT布局中的重要环节，如果电视继续做大做强，需要透过与产业链上游企业合作。

手机出货量破1亿台

小米进入亿级俱乐部

小米2018年第3季度财报显示，2018年第3季度，小米智慧手机总收入350亿人民币，较同期成长36%。截至2018年10月26日，小米智慧手机出货量突破1亿台，正式进入亿级俱乐部。

不过，中国手机市场已经进入下修区间，1月8日，中国资讯通信研究院发布《2018年12月国内手机市场运行分析报告》，报告显示去年12月，中国手机市场总体出货量3567.4万台，较同期下降16.3%。2018年全年，中国手机市场总体出货量4.14亿台，较2017年下降15.6%。

据财报，小米去年前3季度的智慧手机出货量分别为2840万台、3200万台、3330万台，其智慧手机平均售价分别为817.9元人民币、952.3元人民币、1052元人民币，带动智慧手机整体收入的成长，小米智慧手机整体收入去年前3季度分别为232亿人民币、305亿人民币、350亿人民币。

小米手机从去年就开启多品牌模式，有分析认为，手机业务的多品牌策略，以服务更多细分市场，赢得更多样的用户群体。去年11月小米宣布获得美图手机品牌和相关影像技术，以及大部份智慧硬体的30年全球独家授权。此前小米透过参股投资的企业，推出了专注极致游戏体验的黑鲨品牌手机。

1月9日，小米上市满6个月，小米的部分员工和基石投资者的限售股也终于到期，迎来了解禁。受到评级被下调、解禁的影响，小米股价9日收盘暴跌近7%。相比于2018年7月13日小米的市值4800亿港元（约2508亿令吉），如今，公司市值已经跌到2464亿港元（约1287亿令吉），蒸发2336亿港元（约1220亿令吉）。

根据国际资料公司IDC发布的《IDC中国季度手机市场报告2018年第3季度》，2018年第3季度，小米在中国市场的出货量为1400万台，较同期下滑10.9%，和前3位的华为、vivo、OPPO差距进一步拉开。