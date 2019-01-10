对滥用乐龄亲善基金指控告诽谤‧杨美盈嘉马和解失败 杨美盈的代表律师奈也表示，双方在经过调解后仍无法达成共识，并已正式把庭外和解失败一事告知法官拿督聂哈斯末。

（吉隆坡10日讯）能源科艺环境部长杨美盈因不满被指滥用雪州乐龄亲善基金（SMUE），而起诉红衫军领袖拿督斯里嘉马诽谤一案，宣告和解失败！

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杨美盈的代表律师奈也表示，双方在经过调解后仍无法达成共识，并已正式把庭外和解失败一事告知法官拿督聂哈斯末。

他透露，在和解失败后，本案将于4月26日、5月7日及8日进入审讯阶段。

杨美盈和嘉马曾在2018年12月20日赴吉隆坡法庭中心进行调解，惟双方在经过逾两小时的调解后仍无法达成共识。

两人较后曾就和解一事继续谈判，不过，迄今正式宣告和解失败。

杨美盈是于2017年6月14日入禀高庭，她在诉状中披露，嘉马是于2017年3月21日召开新闻发布会发表诽谤她的言论，指控她滥权、滥用雪州基金谋取私利，是一个不道德、不可信、骗子、贪污舞弊及没有资格担任领袖的人。

她表示，嘉马的指控是毫无根据、虚假及残酷的，意图贬低她的社会地位，让民众仇视、鄙视及憎恨她，严重影响了她的声誉及形象。

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除了向嘉马（48岁）索取500万令吉的普通赔偿外，她也向嘉马追讨加重赔偿、惩戒性赔偿和损害赔偿，同时，她要求高庭发出禁令，禁止嘉马或其代理继续针对相同的课题发表或散播诽谤她的言论。

她认为，除非高庭发出禁令，否则嘉马将继续撰写、发表，甚至刊登诽谤她的言论。