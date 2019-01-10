柔大臣登马执勤船‧聆听船长讲解马新海域课题 奥斯曼沙比安的官方脸书昨日上载了一组照片，显示他在柔佛州地方政府、科学及工艺委员会主席陈泓宾的陪同下，登上了马来西亚海事局的船只，船长莫哈末阿兹兰则为他讲解造成马新海域纷争课题的领海范围。

大马海事局官员向奥斯曼沙比安（右二）讲解海域课题；左二为陈泓宾。（图：星洲日报）

（柔佛‧居銮10日讯）柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安昨日登上在马新海域上执勤的我国船只M VPedoman，以聆听造成两国领海纷争的讲解说明，同时感谢在船上的值勤人员。

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奥斯曼沙比安的官方脸书昨日上载了一组照片，显示他在柔佛州地方政府、科学及工艺委员会主席陈泓宾的陪同下，登上了马来西亚海事局的船只，船长莫哈末阿兹兰则为他讲解造成马新海域纷争课题的领海范围。

他也对在船上值勤的我国人员表示感谢，并声称这些船员的牺牲和无私奉献，是在捍卫我国的海域。

此外，奥斯曼沙比安的官方社交平台Instagram上载了一则短片，显示一行人登上了船只，并且巡视了该海域。

另一方面，新加坡《联合早报》今日报道奥斯曼沙比安登上船只的新闻，报道指这个行为具有一定的挑衅意味，或将影响马新解决领海纠纷。报道还指奥斯曼沙比安登上的船只，是侵犯并停留在新加坡海域的马来西亚官方浮标船。

外交部长赛富丁2天前刚刚在新加坡与该国外长维文举行会谈，过后两国发表联合声明，马来西亚同意暂缓在柔佛州实施的巴西古当领空永久限制区一个月。

与此同时，新加坡实里达机场也同意暂停启用仪表着陆系统（ILS）为时一个月。

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在领海纠纷方面，新加坡外交部高级官员将组成联合工作小组，讨论领海纠纷问题，并在两个月内向双方外交部长汇报磋商成果。