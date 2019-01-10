末沙布：提升国防部透明运作‧采购军火减用中间人 他说，国防部希望在整顿国防卫队的采购警觉之余，能借此协助发展和建立更具实力的国防工业，间接为国家经济的成长贡献绵力。

莫哈末沙布（左二）颁发国防部模范奖予表现杰出官员之一的威尔逊彼德（右），左是哈里米，右为祖基菲里。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）国防部长莫哈末沙布指出，为了提升国防部的透明运作与有效的问责制，国防部今后在军火配备的采购项目中将尽量减少那些过去只是扮演“邮差”或“代理”中间人的本地承包商。

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他说，国防部希望在整顿国防卫队的采购警觉之余，能借此协助发展和建立更具实力的国防工业，间接为国家经济的成长贡献绵力。

他认为，国防工业领域应该被视为一个可为国家经济发展带来间接影响的经济领域。

“国防部正在鉴定那些可被商业化的革新产品和技术，我们希望减少那些在采购项目中从中牟取高利润的中间人或代理人。”

他指出，政府会在近期内协助本地国防领域业者建立自身的能力。

莫哈末沙布今日在国防部，向出席的军官和国防部全体职员发表2019年国防部长特别献词，献词内容涵盖我国与东盟国家的外交关系、伊斯兰世界和不对称的威胁、国防卫队的警觉；以及军人和退伍军人的福利、国防白皮书的议题。

料9月呈《国防白皮书》

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末沙布也披露，国防部预计将在今年9月向国会提呈一份概括国防政策与军人福利的《国防白皮书》。

“不过，拟好的白皮书先寻求内阁批准后才提呈国会。”

他指出，白皮书主要拟定改善国防卫队发展蓝图和国防政策的未来方向，日后任何决策都得根据国防政策，而非根据政治人物的个人喜好或为了捞取政治筹码所做的决策。

“白皮书也会确保我们的国防政策能应对现时的种种挑战。”

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他表示，为了保持有效的问责制，国防部不会把所有事情都列为机密。

较早时，出席者包括国防部秘书长拿督哈里米和国防卫队首长丹斯里祖基菲里等。

草拟“国家英雄福利计划”

部长也宣布政府目前正在草拟一项称为“国家英雄援助福利计划”，主要利惠大部份的军人，包括为军人提供生活必需品如白米、白糖、食油和其他必需品等，减少军人的生活负担。

另一方面，部长过后在新闻发布会上受询及将于3月举行的2019年浮罗交怡国际海事与航空展（L I MA）的筹备工作进展，他表示，今年是有史以来海空展所有展区全部100%被预订，反应比往年热烈。

“虽然已经全数被预订，但迄今真正确认的参展单位已有75%。”