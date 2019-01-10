欧元区11月失业率意外降至7.9%．10年最低 欧元区11月份失业率意外跌至十年来最低水准，显示经济增长放缓尚未拖累就业市场。

（布鲁塞尔10日讯）欧元区11月份失业率意外跌至十年来最低水准，显示经济增长放缓尚未拖累就业市场。

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欧盟统计局发布的数据显示，欧元区11月份失业率由前月修正后的8.0%，向下降至7.9%，低于经济专家估计的8.1%。10月份数据由初报的8.1%，下修至8.0%。

对欧洲中行而言，即使2018年底结束资产购买，这些数据将支持决策官员的预期，认为劳动力市场逐渐吃紧将有助于推升薪资，最终会刺激通膨上升。

尽管失业数据是落后指标，但这份报告还是带来好消息，因为今年以来一连串指标不佳，损及对欧元区和德国经济健康的信心。德国的工厂订单、工业产值和出口下滑，引发市场猜测德国这个欧洲最大经济体恐面临衰退。

加拿大利率维持1.75%．削经济增长预测

（加拿大．渥太华10日讯）加拿大中行一如预期维持指标利率在1.75%不变，符合预期，其表示需要随着时间的推移升息至中性区间，未来升息步伐将更加缓慢，因油价急挫、楼市打击经济，放慢升息以实现通膨目标。

同时加拿大中行下调短期经济增长预期，以反映原油价格下跌的影响，但表示经济放缓应该是暂时的，经济活动预期将从第二季开始增速，并预计经济增速在2020年将高于趋势增长率。

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该国中行将去年第四季经济增长年率预期从2.3%下调至1.3%，预计今年首季增长年率为0.8%，但将全年增长预测从2.1%下调至1.7%。