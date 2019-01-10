11月进出口双降．德国经济不妙 继工业生产连三个月下滑后后，德国去年11月进、出口均走跌，成为全球贸易战冲击这个欧洲最大经济的最新证据，也加深了去年的全球景气减缓可能蔓延至今年的疑惧。

（德国．柏林10日讯）继工业生产连三个月下滑后后，德国去年11月进、出口均走跌，成为全球贸易战冲击这个欧洲最大经济的最新证据，也加深了去年的全球景气减缓可能蔓延至今年的疑惧。

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据联邦统计局（FSO）公布数据，德国去年11月的出口较前一个月下滑0.4%，进口更意外大减1.6%，贸易顺差由前一个月上修后的179亿元欧元，扩大至190亿欧元（217.8亿美元）。

1月出口总额为1,163亿欧元，其中681亿欧元出口至欧盟其他国家，比一年前增加0.3%，但出口至欧盟以外国家为482亿欧元，年减0.4%。

ING银行驻法兰克福的经济学家布瑞斯基说：“德国的出口部门目前似乎要对抗太多的全球贸易危机，即使欧元贬值对拉抬德国出口助益甚小。”

巴伐利亚银行的基帕尔则表示，德国去年底会陷入技术性衰退。德国经济去年第3季萎缩0.2%。

美中贸易争端、英国可能无协议脱欧的威胁及新兴市场的疲软成长，使德国长达九年的经济扩张急踩煞车。