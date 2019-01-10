美国政府关门影响债务预算．惠誉警告或下调AAA评级 评级机构惠誉发出警告，如果美国持续的政府停摆导致其触及债务上限，并影响制定预算，今年稍晚将下调该国的AAA主权债信评级。

（图：法新社）

（美国．纽约10日讯）评级机构惠誉发出警告，如果美国持续的政府停摆导致其触及债务上限，并影响制定预算，今年稍晚将下调该国的AAA主权债信评级。

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惠誉全球主权评级主管麦克名表示：“如果政府停摆持续到3月1日，几个月后债务上限成为问题，我们或许要考虑该国的政策框架、不能通过预算...以及所有这些是否达到AAA评级的要求，从评级角度来看，造成问题的是债务上限。”

美国政府部份停摆的状况进入第19天，大约四分之一的政府机构关门，议员和白宫就总统特朗普要求提供修建边境墙资金的问题争执不下。

穆迪：不会触发调降美国评级

不过，另一家国际信评机构穆迪则表示，错过美国债务上限截止日期不会触发穆迪调降美国评级。

在美国政府持续关闭之际，3月1日债务上限截止日期逼近。

穆迪高级债信官佛斯特采访谈到美国信用评级的前景时表示，接近3月1日肯定会产生很多政策挑战并引起很多关注，但从根本上说，达到3月1日截止日期并不意味着穆迪会考虑降级或调整展望。

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当被问及政府关停持续到3月1日债务上限日期之后是否将导致穆迪考虑降低美国评级时，佛斯特表示“并不会”。

穆迪目前对美国的评级为Aaa，展望稳定；这是穆迪的最高评级。

佛斯特表示，债务上限和评级的主要风险是出现技术性违约，可能在3月1日过后几个月发生，如果美国财政部用尽特别措施，现金用完，政府无法达成协议，他们确实在技术上错过了债务兑付。

如果美国确实进入技术性违约，穆迪将不得不降级，但重要的是要知道穆迪方面关注的是违约的预期损失，并且一旦发生这种情况，穆迪预计政府最终会全额还债。

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佛斯特认为，错过3月1日只是提高了国会与白宫达成协议提高债务上限的紧迫性。这是基本预测。这样可以避免出现技术性违约。而美国财政部的特殊措施“最有可能维持到夏季”。