联储局会议纪录．转趋鸽派．不急升息 联储局会议纪录显示，决策官员对升息的看法更谨慎，也已调整政策基调，不急于升息。

（美国．华盛顿10日讯）联储局会议纪录显示，决策官员对升息的看法更谨慎，也已调整政策基调，不急于升息。

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根据联储局12月会议纪录显示，决策官员将审慎评估全球经济成长放缓及金融市场波动是否会削弱原本强劲的美国经济前景，然后才会做出进一步升息决策。

决策官员认为，市场和海外的风险导致“未来政策紧缩的适当程度和时机不如之前明确”。

纪录中说：“有鉴于此，尤其是在通膨压力缓和的环境下，（联邦公开市场）委员会对于进一步收紧政策可以有些耐心。”

这项讯息强化联储局接近升息周期末期的感觉，与主席鲍威尔的观点也一致。

鲍威尔上周表示，联储局不会忽略经济放缓信号，并保证在政策决策方面将保持耐心和灵活性。

会议纪录显示，联储局虽然仍预期今后某些时间点会再升息几次，但“次数将相当有限”。

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美国与全球股市在2018年最后几周重挫，主因除了美中贸易冲突，就是市场忧心升息可能导致经济走缓。

联准会12月决定去年第4度升息，但会议纪录说，“有几位”与会官员主张等一等，认为“观望一阵子的空间”。

联准会官员承诺，将继续监控金融市场动态，注意可能出现风险的迹象。

但他们也指出，如果贸易争端以有利方式解决，可能促成“强于预期的经济成长”。

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联储局4分行总裁吁暂缓升息

联储局主席鲍威尔在开春第一周发言时唱“鸽”后，四家地方分行总裁相继加入主张暂缓加息的行列，认为联储局应先评估市场波动及美国经济面对的风险，才决定是否再调整利率，反映未来几个月加息机会不大，其中3位今年具有投票权。

芝加哥联邦银行总裁伊文斯（今年有投票权）发言提到，没有证据显示美国通胀会大幅高于联储局2%的目标，联储局有能力按兵不动，审视更多数据及其他发展。

由鹰转鸽的波士顿联邦银行总裁罗森格伦（今年有投票权，过去两年言论偏鹰）说，有鉴于中国经济增长转弱、贸易摩擦及市场波动，联储局需灵活应对，保持耐性。

而向来立场偏鸽的圣路易士联邦银行总裁布拉德（今年有投票权）表示，再加息恐怕会引致经济衰退。

亚特兰大联邦银行总裁博斯蒂克（今年没有投票权）则在公开场合发言提到，联储局在利率政策上需保持耐性。他被记者问到下次调整利率是否可以是加息或减息，他答道，“是。”