中国推企业减税．刺激消费措施 中国总理李克强昨宣布，将推出新一波针对中小企业的减税措施。中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆也透露，将制定稳定汽车、家电等热点产品消费的一系列刺激消费措施。

（中国．北京10日讯）为因应今年可能的经济挑战，继上周宣布大幅调降存款准备率1%后，中国总理李克强昨宣布，将推出新一波针对中小企业的减税措施。中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆也透露，将制定稳定汽车、家电等热点产品消费的一系列刺激消费措施。

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中国近期公布的一系列经济数据包括消费、投资、出口都不乐观。根据中国政府官网发布的讯息，李克强在召开的国务院常务会议上指出，要力求保持今年经济稳定，并推出多管齐下的措施。他指出，发展好中小企业关系经济平稳运行和就业稳定。

中国国务院昨天推出的最新减税措施主要涉及五方面，包括：大幅放宽可享受所得税优惠的中小企业标准；对包括中小企业、个体工商户等，提高增值税起征点；许地方政府对增值税小规模纳税人，在百分之五十幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地巷占用税等地方税种及教育费附加等等。预计每年可再为小微企业减少约人民币两千亿元（约马币1200亿令吉）的税费负担。

此外，宁吉喆则表示，为使消费进一步发挥对经济发展的基础性作用，将制定稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，完善住房租赁、家政服务、养老、托幼的配套政策。同时将挖掘农村网购和乡村旅游消费潜力，破除文化、体育等社会领域投资准入的体制机制障碍。

易纲五大措施防范

化解中重大风险

人行行长易纲在专访时强调，今年必须防范各种“黑天鹅”事件，确保股市、债市、汇市平稳。

易纲提出五大措施，打好防范化解中国重大风险的攻坚战。他并预告，1月下旬将实施首次定向中期借贷便利（TMLF）操作。

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人行于12月19日宣布创设TMLF新工具，根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况，向其提供长期稳定资金来源。

易纲提出的五大措施分别是：保持战略定力，稳住宏观杠杆率；妥善应对外部重大不确定因素对金融市场的冲击；加强政策协调，继续有序化解各类金融风险；进一步补齐监管制度短板（缺点）；提升金融领域激励机制的有效性，强化正向激励机制。