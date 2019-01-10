12月CPI返“1字头”．PPI跌至“零时代”．中国通缩风险升高 中国2018年12月消费价格指数（CPI）上涨1.9%，低于路透调查预估中值2.1%，且为6个月最低水平；其中，食品价格上涨2.5%，非食品价格上涨1.7%。

（中国．北京10日讯）中国2018年12月消费价格指数（CPI）上涨1.9%，低于路透调查预估中值2.1%，且为6个月最低水平；其中，食品价格上涨2.5%，非食品价格上涨1.7%。

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虽说通膨放缓在市场预期之内，但中国2018年12月通膨数据依然令人大感意外。

PPI逾两年低位

不排除再负值

12月工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨0.9%，远低于路透调查预估中值1.6%，并创出2016年9月以来最低水准，当时为0.1%。

分析人士预计未来CPI料保持温和，但PPI恐将加速下探、且不排除月度再次出现负值。

尽管通膨下行是经济增速回落的必然结果，而且目前来看通膨风险整体依然可控，不会成为货币政策逆周期调节的掣肘，但中美贸易战悬而未决，海外经济不确定性升高，都让转型调整期的中国经济雪上加霜。倘若未来紧信用情况不能得到有效缓解，货币政策传导机制依然无法有效疏通，就需要警惕“债务-通缩”的风险。

中原银行首席经济学家王军称：“PPI下行趋势明显，2019年不排除再次出现月度负值，工业品通缩有可能幽灵再现，将极大影响上游企业利润和就业状况，如果未来紧信用情况不能得到有效缓解，甚至还将延续，那么，‘债务-通缩’风险可能需要进一步引起警惕。”

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他认为，减税必须尽快落地，而如果触发两大条件，降低市场利率也应提到日程：一是一季度如果PPI快速回落至负值，并持续数月；二是出口也快速回落。

同比上涨1.7%，涨幅比上月回落0.4个百分点。

按月而言，12月CPI持平，路透调查中值为0.3%；PPI则下降1.0%。

去年CPI涨2.1%

4年来首破2%

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不过，2018年全年中国CPI上涨2.1%，4年来首次突破2%。中国2014至2017年的全年CPI分别为：2.0%，1.4%，2.0%，1.6%；2013年的全年CPI为2.6%。

去年PPI全年上涨3.5%。

社科院世界经济与政治研究所研究员张明称：“CPI方面不会陷入通缩，但PPI会。不过这是经济增速下行的必然结果，也不用太过担心。未来需要财政货币政策齐发力，同时推动结构性改革。”

华宝基金投资总监李慧勇认为，2019年PPI下行压力要大于CPI，当前货币政策力度可以进一步加大，利率一定要下行，主要是引导贷款利率下行，事实上TMLF已经相当于变相降息，而且央行在公开市场也在引导利率下行。