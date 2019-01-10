日本护照全球最好用．韩新居次．马排第12 全球居留权和公民身份顾问公司恒理（Henley & Partners）周三公布2019年全球护照季度指数，其中日本护照再度蝉联居首，大马则排在第12位。

（吉隆坡10日讯）全球居留权和公民身份顾问公司恒理（Henley & Partners）周三公布2019年全球护照季度指数，其中日本护照再度蝉联居首，大马则排在第12位。

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恒理护照指数定期更新，在最新一份报告中，日本护照再度以190个免签国夺冠，并列第二的则是免签国同为189个的韩国和新加坡，第三名则由法国和德国同得，免签国均为188个。

大马护照的免签国则是179个，和爱沙尼亚护照相同，并列第12名。

中国护照的排名则自2017年以来持续上升，先由2017年的第85名进步至2018年的第71名，今年则来到第69名。目前中国护照的免签国是74个。

恒理公司指出，许多亚洲国家的护照在“使用方便性”上表现抢眼，其持有者相对容易在国际间进行与目的地国互惠互利的经济移动。

欧洲国家护照的排名也不错，排在前10名者，除了夺下冠亚军的亚洲3国，以及美国、加拿大、澳洲和纽西兰外，其余都是欧洲国家。有些排名会有若干国家并列。