要求取消哥巴斯里南任主控官．纳吉沙菲宜入禀民事高庭 继在刑事高庭申请取消总检察署外聘首席主控官拿督斯里哥巴斯里南后，前首相拿督斯里纳吉和其代表律师丹斯里沙菲宜阿都拉再度入禀民事高庭，双管齐下务求把哥巴斯里南踢出局！

（吉隆坡10日讯）继在刑事高庭申请取消总检察署外聘首席主控官拿督斯里哥巴斯里南后，前首相拿督斯里纳吉和其代表律师丹斯里沙菲宜阿都拉再度入禀民事高庭，双管齐下务求把哥巴斯里南踢出局！

广告

沙菲宜表示，他们在申请书中列出很多要求取消哥巴斯里南首席主控官资格的理据，其中一个理据是，哥巴斯里南在出任主控官期间，不应同时兼任执业律师。

他声称，他较早前受委出任公正党主席拿督斯里安华肛交上诉案的首席主控官时，并没有兼任执业律师。

“我和他的（哥巴斯里南）情况是完全不一样的，他不能这样跳来跳去，如果他获准这样做，那会有利益冲突，不仅是在我们的案件，而是全部案件。”

不过，代表总检察署的高级联邦律师三苏布哈山披露，他已告知法官拿督阿兹查，总检察署会针对纳吉和沙菲宜的准令申请提出初步反对。

他强调，纳吉和沙菲宜已在刑事高庭提出取消哥巴斯里南主控官资格的申请，所以不应重复的入禀民事高庭提出相同的要求。

法官阿兹查今日在内庭会见双方代表律师后，择订于本月29日聆审纳吉和沙菲宜所提出的准令申请，以及总检察署所提出的初步反对。

广告

沙菲宜的代表律师哈温达星表示，若哥巴斯里南继续出任首席主控官一职，这将会剥夺了其当事人和纳吉在联邦宪法下所赋予的公平审讯权利。