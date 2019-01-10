纳吉支持食肆禁烟．惟认措施不应太严厉 前首相拿督斯里纳吉表示支持希盟政府在食肆全面禁烟的举措。他表示本身不是烟民，并常常劝告仍在吸烟的人戒掉这个习惯。

（吉隆坡10日讯）前首相拿督斯里纳吉表示支持希盟政府在食肆全面禁烟的举措。

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他表示本身不是烟民，并常常劝告仍在吸烟的人戒掉这个习惯。

纳吉昨晚在脸书贴文表示：“简而言之，我全力支持希盟政府要减少大马烟民人数的努力。

“但是，我也觉得我们也需要尊重依然选择吸烟习惯和还未准备停止吸烟的人。”

纳吉认为，有很多其它方法鼓励人民戒烟，其中包括提高健康运动、“尼古丁贴”（patch nicotine）以及反吸烟运动。

但是，禁烟方法不能太过严厉，这对依然选择吸烟者以及餐饮业和旅游业的商家有欠公平。

“现在在人行道也不准吸烟，如果人行道也不准吸烟，他们是不是只能在路中间抽烟等巴士来撞？”

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他说，在他依然是首相的国阵政府时期，政府已于2016年在所有办公室、冷气餐馆和酒店实行禁烟，但放宽条件让业者在餐馆外设立吸烟区。

“我们也了解到如果禁令太过严格并且压制他们，旅游业和饮食业将受到影响。”

“但是，现在希盟政府已收回这项放宽措施。”

他表示，西方国家非常重视健康和知道吸烟的后果，但也会放宽条件在餐饮中心外围设立吸烟区。

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“如果政府担心儿童接触二手烟，为何不考虑在餐饮中心设定禁烟时限？”

“晚上9点之后，可能餐饮中心外围指定的禁烟地方可被豁免。

“但是，没有冷气的餐饮中心范围内可以继续禁烟，以便非烟民可以用餐。”