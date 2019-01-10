家畜几吃光 . 村民忧鳄袭人 （林梦10日讯）甘榜本加兰惹甲居民于去年5月至6月起，自村长饲养的一只怀孕母羊被鳄鱼吃掉后，约有4、5只鳄鱼食髓知味，每晚夜深人静时候出没高脚屋下，偶尔还张开大嘴在甘榜范围休息和觅食，情况令人担忧。

贾拉尼（右）与其亲戚卡尼指出，这条河的鳄鱼频频出没，造成居民的困扰及害怕。

（林梦10日讯）甘榜本加兰惹甲居民于去年5月至6月起，自村长饲养的一只怀孕母羊被鳄鱼吃掉后，约有4、5只鳄鱼食髓知味，每晚夜深人静时候出没高脚屋下，偶尔还张开大嘴在甘榜范围休息和觅食，情况令人担忧。

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甘榜本加兰惹甲村长贾拉尼（56岁）今日受访时说，村民们的鸡鸭都被鳄鱼吃光，河里的鱼虾更是剧减。而贾拉尼的羊圈有8只羊，其中2只被鳄鱼吃掉，其余的在哈芝节时被宰杀，如今只剩2只羊。



贾拉尼指出，两三天前，其公羊被鳄鱼吃掉，那是他葬身鳄腹的第2只羊。村民每晚约10时在家时，总会听见一群鳄鱼在高脚屋下沼泽地“路过”的声音。



“我估计其中一只凶鳄的体积宽2尺及长10尺。它们每晚于同个时间在甘榜范围出没。每当退潮时，也会在河边的沼泽地栖息，居民晚上见到鳄鱼的几率也越来越频繁。”



“鳄鱼吃羊后，经常来到甘榜寻找食物，我们担心鳄鱼成为食人凶鳄。”



村童爱到河边洗澡

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贾拉尼称，来自美里的相关执法单位于3、4年前曾到甘榜本加兰惹甲要协助捕鳄，至今却没有下文。



贾拉尼表示，甘榜本加兰惹甲居民共有376人即18户马来裔家庭，之前未曾出现鳄鱼，如今鳄鱼到甘榜觅食，造成居民的困扰及害怕，更担心鳄鱼成为食人凶鳄。



他说，甘榜的小孩经常不听大人的劝告，总是于午后在河边洗澡和玩水。



鳄鱼夜间经常出没在高脚屋下。