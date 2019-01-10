祖莱达：一改“大耳窿”形象．“借贷人”重新定义 房屋及地方政府部长祖莱达表示，该部将在今年6月重新定义“借贷人”（Pemberi Pinjam Wang）的品牌工作，包括更换名字，以让民众一改对它“大耳窿”的形象，使它更具亲切。

祖莱达表示，该部将在今年6月重新定义该部“借贷人”的品牌工作形象。（图：星洲日报）

（布城10日讯）房屋及地方政府部长祖莱达表示，该部将在今年6月重新定义“借贷人”（Pemberi Pinjam Wang）的品牌工作，包括更换名字，以让民众一改对它“大耳窿”的形象，使它更具亲切。

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她今日在主持部门新年献词后向媒体说，她想要改变人民对“借贷人”的大耳窿形象，也避免有人指控它从事大耳窿生意。

贷款数额没上限

“我至今还没有接获任何‘借贷人’从事大耳窿生意的投诉。”

她解释，目前有约3900家公司获得该部发放的“借贷人”准证，而这些公司依据法律和标准作业程序批准小商家的贷款，而贷款数额没有上限，无抵押贷款的利率为每年18%，有抵押贷款的利率为12%，而这个利率也会进行调整。

她说，“借贷人”贷款其实是开放予所有人申请，但大家可能觉得“借贷人”

公司就像银行一样，在申请贷款时要附上许多文件，因此没法吸引大家申请，也造成这个措施鲜少人知，导致人们转而向大耳窿借贷，当无力偿还之际，还面临大耳窿的死亡恐吓。

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月杪推可负担房屋政策2.0

月薪3000可购30万以下房屋

另一方面，祖莱达说，目前可负担房屋委员会正与9个政府部门，即教育部、卫生部、联邦直辖区部、公共工程局等进行会议协商，会在今年一月杪推出可负担房屋政策2.0，让月薪低于3000令吉者能购买30万令吉以下的房屋，其房屋面积至少有900平方公尺，住宅区有运动设施和社交场所。

“我们正在和国行商量买房的贷款事宜。”

对于我国发生两宗消防员命案，她对此感到惋惜，也感谢他们的付出与奉献，并鼓励消防队切勿害怕，果敢地继续为民服务。

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此外，她说，该部进口了这些有品质和干净的塑料废料，目前有19家公司已申请塑料废料处理的准证，而这些废料将根据指南规定进行处理后，将能制成衣服、鞋子等出口品，预计将为我国带来300亿令吉的收入。

“我曾经巡视位于槟城和吉打州的厂商，以确保他们的运作符合相关条例。”

满意部门公务员表现

她也感谢房屋及地方政府部门公务员在她去年7月接手该部门时给予的配合与协助，并赞扬他们的表现令人满意。

此外，祖莱达表示，全国房屋拥有权活动将在今年3月1至3日在吉隆坡会展中心举行，届时现场将展示价格约30万至50万令吉的3万115间房屋，有180家发展商和银行现场提供10%的购物折扣，并协助买家申请房屋贷款。

出席者包括房屋及地方政府副部长拉惹卡玛鲁、秘书长拿督斯里莫哈末敏德、副秘书长黄丽莲、国家房屋部总监再也瑟郎等人。