柔佛苏丹驾国产车宝腾·亲自载敦马往机场 柔佛苏丹今午亲自驾驶第一代国产车宝腾赛佳，载送前来新山武吉士林王宫觐见他的首相敦马哈迪前往士乃机场，让后者乘搭专机回到首都。

苏丹陛下（左）亲自驾驶蓝色的第一代国产车宝腾赛佳，载送马哈迪前往士乃机场，让后者乘搭专机回返首都。

（柔佛．新山10日讯）柔佛苏丹今午亲自驾驶第一代国产车宝腾赛佳，载送前来新山武吉士林王宫觐见他的首相敦马哈迪前往士乃机场，让后者乘搭专机回到首都。

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该辆蓝色的第一代国产车宝腾赛佳，车牌是“Proton1”。

这是马哈迪自509希望联盟执政、二度拜相以来，首次觐见柔佛苏丹陛下。

马哈迪今午4时左右抵达武吉士林王宫觐见苏丹陛下，并在逗留约1小时30分后，于下午5时30分左右由苏丹陛下开车，把他载往士乃机场。

随同马哈迪觐见苏丹陛下者，包括柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安等。

第15任国家元首苏丹莫哈末五世陛下日前宣布退位，全国关注接任新元首一事之际，马哈迪今午觐见苏丹陛下，引发许多联想。

不过，首相办公室日前发表文告，指马哈迪今日觐见柔佛苏丹陛下，是应陛下数周前主动提出的邀请，且无关讨论新任国家元首人选事宜，也不附带任何议程。

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马哈迪今午2时30分搭机从吉隆坡出发，并于下午3时30分左右抵达士乃机场。

马哈迪在飞返首都前，在士乃机场召开新闻发布会。

接获消息的媒体早在中午12时便聚集在王宫外，等待拍摄首相官车进入王宫的照片。

苏丹陛下的御驾于下午2时30分，自外返回新山武吉士林王宫。

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此外，许多警察在王宫大门口严阵以待，并禁止游客或民众聚集在王宫大门口附近，不过警方允许媒体守候