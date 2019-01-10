“吸毒为减肥”．华妇求情判守行戒毒 一名育有4名子女的华裔妇女在过去2年每月花约600令吉与丈夫一齐吸毒，还以“减肥”为藉口向推事求情，结果换来守行2年和接受戒毒疗程。

（沙巴．亚庇10日讯）一名育有4名子女的华裔妇女在过去2年每月花约600令吉与丈夫一齐吸毒，还以“减肥”为藉口向推事求情，结果换来守行2年和接受戒毒疗程。

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被告蔡淑婷（译音，42岁）及丈夫翁德发（译音，43岁）被控在去年12月4日，在下南南一间房子，尿检时被确认滥用冰毒，因此触犯1983年吸毒者法令（治疗和康复）6（1）（b）条文。

他们昨天在推事庭承认有罪，并希望推事阿菲克阿古斯能够减轻罪行，因为要照顾4名年幼孩子。

蔡淑婷向推事指出，她是为了减肥而吸毒，同时表示自2016年，每个月以600令吉购买毒品。

推事判2名被告守行2年，在这期间每个月向国家反毒机构报到2次，同时必须接受戒毒疗程。一旦无法履行，将在相同法令6（3）条文下被控，罪成可判坐牢3年或鞭笞不3次或两者兼施。

此案由国家反毒机构官员阿妮查担任主控官，两人的辩护律师为亚历山大李。