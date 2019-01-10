GPS导航带错路·按摩师车陷泥泞困油棕园 手机卫星定位导航（GPS）应用带错路，一名巫裔按摩师跟着指示闯入油棕园后迷路，汽车还陷在泥地无法行走，陷入“叫天不应，叫地不灵”窘境的她最终向消防及拯救局求助才得以脱困。

消拯人员协助将陷入泥泞中的轿车移出。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）手机卫星定位导航（GPS）应用带错路，一名巫裔女按摩师跟指示误入油棕园后迷路，汽车还陷在泥地无法行走，陷入“叫天不应，叫地不灵”窘境的她最终向消防及拯救局求助才得以脱困。

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这名卅余岁的事主于昨日清晨5时许，驾车从乌鲁音的住家出发，准备前往仁嘉隆地区绍嘉那布特拉镇为一名顾客提供产后按摩服务，不料手机应用却将她带去该镇旁的油棕园内。

车子无法继续行驶

直落彭里玛加弄消拯局局长哈菲兹指出，事主依靠手机卫星定位导航朝目的地前进，未料一个小时后，她发现被带到一片油棕园。

据他向事主了解后说，事主发现受困油棕园后便设法走出，没想到车子途中陷在泥地，无法继续行驶。

他指出，相信事主当时独自身在油棕园非常惊慌，求助无门的她在受困约2个小时后始拨打999求助。

“消拯局接获投报后立刻联络事主，了解情况后要求对方分享所在位置，最后顺利找到事主。”

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他说，消拯人员合力将事主的轿车拖出泥地后，事主便继续她的路程。