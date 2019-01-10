狂风袭交怡海滩·椰树倒压游客1死2伤 一阵狂风吹倒浮罗交怡真浪海滩旁的椰树，压中其中3名正在沙滩上休闲的游客，酿1死2伤悲剧。

一阵狂风吹倒沙滩旁的椰树，压中3人。（图：星洲日报）

（吉打．浮罗交怡10日讯）一阵狂风吹倒浮罗交怡真浪海滩旁的椰树，压中其中3名正在沙滩上休闲的游客，酿1死2伤悲剧。

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这起意外是昨晚11时15分，在玛丽度假村发生。

当时度假村的沙滩上有许多人包括游客聚集休闲聊天，不料一阵狂风把沙滩旁的椰树吹倒压中数人。

死者是莫哈末苏克里（25岁），2名伤者分别张咏健（27岁）和杨水田（25岁），他们皆到交怡岛度假。

浮罗交怡警区主任莫哈末依峇证实，2名伤者已在浮罗交怡医院治疗，他们分别伤及脊椎骨和腰骨，必须接受手术。

他说，2名伤者虽伤势稳定，但或会影响往后的行动能力。

2伤者是朋友关系

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来自吉隆坡的两名伤者是朋友关系，他们是与家人和女友结伴到浮罗交怡展开4天3夜旅游，不料首天就发生意外。

杨水田的腰部严重骨折，院方安排他下周三（16日）动手术。张咏健伤势无大碍，只须留院观察几天。

马华浮罗交怡区会主席拿督陈耀荣今午到医院探望2名伤者后接受媒体电访时说，2名伤者是昨天抵达浮罗交怡，下榻瓜镇的酒店后，于晚上驱车到真浪海滩休闲。

他说，据了解，两名伤者当时坐在沙滩上闲聊，突然一棵椰树倒下压中他们。

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他表明会给伤者家人所须的协助。

事发后，民众即刻为伤者施救。（图：星洲日报）

张咏健伤势已无大碍，需要留院观察几天即可。（图：星洲日报）