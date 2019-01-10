Adidas送运动鞋？．假消息骗个人资料 国际知名运动品牌阿迪达斯（Adidas）为庆祝69周年庆，将免费送出6000对运动鞋和900件T恤？这其实已经循环再传了多年的恶意假消息，还有人会相信吗？

在点击有关网络连结后将会被导向完全与Adidas无关的网页，并要求你选择自己的国家或地区。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）国际知名运动品牌阿迪达斯（Adidas）为庆祝69周年庆，将免费送出6000对运动鞋和900件T恤？这其实已经循环再传了多年的恶意假消息，还有人会相信吗？

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手机应用程式WhatsApp近日流传一段讯息，内容指adidas为庆祝69周年庆，将免费送出6000对运动鞋和900件T恤，并附上网络连结 http://anniversaries.win/ ，让那些想要获得免费运动鞋和T恤的人点击前往领取。

事实上，诸如此类以打着某知名品牌庆祝周年庆为名进行诈骗的短信，可说从来未曾间断，包括耐克（NIKE）、麦当劳（McDonald\'s）、肯德基（KFC）和必胜客（Pizza Hut）都曾被诈骗集团冒名进行诈骗。

这些恶意短信不外乎都是冒充知名品牌给予利诱，以此抓住一般人贪小便宜的心态，诱骗受害者提供个人资料以及银行或信用卡的资料及密码，进行诈骗。

而根据记者亲身测试，在点击有关连结后，将被导向明显与Adidas无关的网页，而它首先会询问你来自什么国家和地区，而当你选择后，就会跳出另一个网页，要求你下载一些档案，而这些往往就是诈骗集团发出的电脑病毒。

不少电脑安全专家已多次就此做出呼吁，若从WhatsApp或电邮收到陌生人或朋友无故发来奇怪的连结，都不要随便打开，也最好在手机安装防毒软件，以免个人资料被窃。