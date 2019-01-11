诺丁：无权开罚·市厅力助卫局禁烟 （亚庇10日讯）随著州政府宣布于下月1日开始在食肆实行禁烟令，亚庇市长拿督诺丁西曼今日表示，亚庇市政厅已经准备好，全力协助卫生局进行执法行动。

右起为亚庇市长诺丁、亚庇区国会议员陈泓缣及路阳区州议员冯晋哲参观和生园市集时，对小贩售卖的芋头感兴趣。

（亚庇10日讯）随著州政府宣布于下月1日开始在食肆实行禁烟令，亚庇市长拿督诺丁西曼今日表示，亚庇市政厅已经准备好，全力协助卫生局进行执法行动。

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不过，诺丁表示，在法律上，市厅没有向吸烟者开出罚单的权力，因此，市厅只会从旁协助卫生局执法人员，进行联合执法行动。

他称，市厅执法员可以根据反垃圾虫条例，向乱丢烟蒂者开出罚单。此外，市厅也会配合卫生局进行禁烟宣导工作，如张贴禁烟海报等。

他表示，市厅和联邦卫生部的代表已经于日前就禁烟一事进行讨论，并就有关合作事项达致共识。

诺丁是今日到和生园了解民生后，受访时这样表示。

冯晋哲挺禁烟

路阳区州议员冯晋哲大力支持禁烟行动，并指这行动有助于缔造一个先进及尊重他人的社会，让孕妇和非烟民不必饱受二手烟之苦。

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根据报道，下月1日起至6月30日是沙巴禁烟令的“宽限期”，期间只会进行教育性执法行动，过后将正式执法。

前排右起为诺丁、路阳区州议员冯晋哲、亚庇区国会议员陈泓缣、路阳社区发展领袖陈祷伉与其他访客在路阳区州议员社区中心合影。

冯晋哲：打造宜居社区

路阳 要大规模升级

路阳区州议员冯晋哲将与亚庇市政厅合作，将路阳区打造为人人宜居的美好社区。

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冯晋哲今日邀请亚庇市长拿督诺丁西曼到和生园了解民情，并向后者提出多项硬体改善计划及发展建议，包括和生园市集提升、和生园夜市、衔接达迈和婆联的圆形天桥计划、整洁卫生、人行道和停车位问题等，获得诺丁积极回应。

他称，双方须就路阳区的长远发展计划展开进一步的讨论，进而为该区带来改变。

停车场计划 检讨中

冯晋哲表示，他将和市长研究如何提升和生园市集，使该市集变得更先进，更方便人民。

他和市长也讨论和生园夜市计划等。他称，建议中充作夜市地点的位置有数个，目前这事有待双方研究后才能敲定。

关于前朝政府提出的和生园多层停车场计划，他表示，新政府上台后决定检讨进度不足5%的发展计划。他称，停车场计划仍在检讨，他将和市政厅进一步研究有关计划。

关于冯晋哲提出的多项建议，诺丁承诺，市厅将会加速脚步，和地方领袖合作，研究有关计划，并尽力做到最好，使人民受惠。

亚庇区国会议员陈泓缣表示，民众喜欢向人民代议士反映社区问题，但人民代议士过后会传达给地方政府，因为实际上处理有关问题的单位是地方政府，包括亚庇市政厅。

他说，诺丁首次到访和生园，对他在解决和生园民生问题方面可说是一个好的开始。