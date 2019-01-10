网民“猜测”变谣言．旺姐没辞副揆 社交媒体从上个月中开始流传一则消息，指旺阿兹莎将在不久后辞去副首相职务，以便让路给其丈夫──公正党主席拿督斯里安华出任副首相，而她自己则会保留妇女及家庭发展部长一职。

社交媒体上流传旺阿兹莎将辞去副首相一职的谣言，其实是从网民在脸书上做出的“猜测”演变而来的。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）拿督斯里旺阿兹莎将辞去副首相一职？这很显然是谣言！

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社交媒体从上个月中开始流传一则消息，指旺阿兹莎将在不久后辞去副首相职务，以便让路给其丈夫──公正党主席拿督斯里安华出任副首相，而她自己则会保留妇女及家庭发展部长一职。

不过，有关消息日前已遭公正党通讯局主任法米否认，后者在接受《前锋报》询问此事时，通过手机应用程式WhatsApp简单直接地回覆道，“这不是真的。”

与此同时，有关谣言也遭到了副首相新闻秘书R索尼雅的驳斥，表示这个消息是假的。

而根据记者查悉，有关谣言其实是从一名脸书帐号名为Hj Alam Shah Gaib的网民，针对“烈火莫熄公主”努鲁依莎辞去公正党副主席职务一事，所做出猜测演变而来的。

当时他在脸书发帖表示，他认为内阁将在不久后进行改组，而旺阿兹莎将辞去副首相一职以便让路给安华，而她自己则保留妇女及家庭发展部长一职。

“安华将在首相敦马哈迪的2年任期期满前先出任副首相，因为这样将有助于他能正式处理国家公务，而不是在什么职位都没有的情况下，直接接任首相一职。”

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该网民还在帖文中就未来数任的正副首相人选做出“预测”，指安华接任首相后，土团党总裁丹斯里慕尤丁将出任副首相；而慕尤丁接任首相后，公正党署理主席拿督斯里阿兹敏将出任副首相。

而阿兹敏接任首相后，将由土团党署理主席慕克力出任副首相；而慕克力接任首相后，将由努鲁依莎出任副首相，并在之后最终成为大马历史上首位出任首相的女性。