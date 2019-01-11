林明源：卫生差殃及邻居·长期遗弃空屋该罚 （亚庇9日讯）自由民主党公共投诉局呼吁政府设新法令惩罚长期废弃房屋的业主。

房子废置多年无人理，杂草丛生，引来蛇虫鼠蚁。

（亚庇9日讯）自由民主党公共投诉局呼吁政府设新法令惩罚长期废弃房屋的业主。

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多数屋主失联

自由民主党公共投诉局主任林明源表示，他们收到许多居民投诉，一些业主把房子荒废，无人居住，更没有打理，杂草丛生，招来许多蛇虫鼠蚁、蚊子及苍蝇等，这些害虫也进入隔邻住家，令邻居很懊恼及无奈。

林明源指出，该局接到投诉后前往现场调查，发现一些房屋竟然被废弃超过10年，不但影响该处卫生，对邻居尤其有小孩的家庭构成威胁。

该局也联络有关单位，即亚庇市政厅、兵南邦县议会及必打丹县议会。有关部门皆表示，由于这是在篱笆内和屋内，他们不能贸然进入私人产业范围，只能透过各种管道尽量联系屋主，但许多屋主都联系不上，他们也束手无策。

建议政府设新法令

林明源呼吁政府设立新法令对付这些不负责任的业主。

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“一些国家，如澳洲限制业主不能丢空屋子超过一段时间，不然就罚款。”

他也希望业主提高公民意识及责任心，就算屋子没有人住，也要保持屋子范围的清洁。

林明源也呼吁面对民生问题，或对地方政府有投诉者可联系自民党公共投诉局（088-413288）或传真至（088-413289）或电邮至（[email protected]）。