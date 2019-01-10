选委会：有人用旧照抹黑．马诺佳兰没涉贿选 行动党金马仑国会议席补选候选人马诺佳兰涉嫌贿选？对此，选举委员会主席阿兹哈，这只是某些不负责任人士所做出的虚假指控！

阿兹哈在推特上针对有关马诺佳兰涉及贿选的谣言向王建民进行了解，并很快获得后者的回覆，证实有关说法是不实的指控。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）行动党金马仑国会议席补选候选人马诺佳兰涉嫌贿选？对此，选举委员会主席阿兹哈，这只是某些不负责任人士所做出的虚假指控！

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阿兹哈今日针对近期在社交媒体上流传一则图文并茂、暗讽马诺佳兰涉及贿选的不实帖文，在推特上抨击那些散播有关虚假指控的不负责任人士。

他说：“显然，有人倾向于散布虚假的影射性指控。”

根据有关争议性帖文中所附上的照片，显示马诺佳兰疑似移交现金给一批印裔选民，并配上讽刺性的文字，即“来自行动党的金马仑国席补选候选人给予当地人民的一点帮助”、“非常有心”。

阿兹哈先是在推特上针对有关疯传帖文的真实性提出质疑，并在推文终点名行动党政治教育局副主任王建民就此做出解释。

“[email protected]（王建民的推特帐号），出现了这张照片。这是一个严重的暗示性指控。对此有什么解释吗？”

王建民：2017年派补助金旧照对此，也是国际贸易及工业部副部长的王建民很快地做出回覆，并澄清有关照片其实是2017年的旧照片，并附上了马诺佳兰今天稍早前在其个人脸书上针对相关争议性帖文做出解释的链接。

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马诺佳兰则澄清，有关照片其实是他于2017年屠妖节期间，于金马仑派发补助金给予60岁以上的贫困人士，但却被某些不负责任人士抹黑成是他向当地选民进行贿选的“证据”。