求爱不遂涂粪对方嘴巴．恶心男监1周 叉车司机小弟恋上比自己大21岁的包装大姐，求爱被拒后扬言要给她看看他的“真面目”，竟恶心地打包了自己的粪便强涂在心上人的嘴巴上，今早被判坐牢一周。

（新加坡10日讯）叉车司机小弟恋上比自己大21岁的包装大姐，求爱被拒后扬言要给她看看他的“真面目”，竟恶心地打包了自己的粪便强涂在心上人的嘴巴上，今早被判坐牢一周。

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案发2017年6月2日清晨6时40分，地点是裕廊西81街第857座组屋底层，受害人是一名49岁女包装员和兼职清洁工。

被告莫哈默拉兹里（28岁）事后被控一项对受害人使用刑事暴力的罪状，今早认罪后被判刑。

根据案情，被告在一家公司当叉车司机，受害人是他的同事。后者也是一市镇理事会的兼职清洁工。

2017年5月，两人认识后，被告开始逐渐喜欢上受害人，无视两人年龄差距对她展开追求。不过，落花有意流水无情，受害人断然拒绝他的追求。被告无法接受求爱被拒，和心上人吵了起来。

2017年6月1日晚上10时，两人又针对是否可以在一起一事起争执，过程中，被告扬言将让她看看他的“真面目”（true colors）。

隔天一早，被告大解后把自己粪便装进一个塑料袋里，算好受害人一早到案发地点扫地当清洁工，就带着粪便去找她。

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当天清晨6时40分，被告在案发地点找到受害人后，出其不意从她被背后一手环抱她，一手举起手中的粪便袋往她的嘴巴部位涂抹。

受害人突然被袭击，奋力挣扎，最后虽挣脱，但脸上和身上都沾满了被告的粪便。被告得逞后迅速逃离现场。