男子诱前同事投资赌场．“包赚”为饵骗千二万 破产男以“包赚”为饵，诱前同事投资赌场计划，还冒充法官伪造文件，骗走近400万元（约1200万令吉）。

被告称有个“包赚”的海外赌场轮盘投资计划。（示意图）

（新加坡10日讯）破产男以“包赚”为饵，诱前同事投资赌场计划，还冒充法官伪造文件，骗走近400万元（约1200万令吉）。

广告

被告庄业明（55岁），他面对欺骗与伪造法庭文件及印章共220项控状，而受害人陈合顺（65岁），是被告在银行工作的同事。

资料显示，被告于1997年被裁，2000年10月宣告破产，直至2016年5月才脱离穷籍。被告被裁后就与受害人失去联系，2011年再次邂逅。

称从轮盘赌局赚利

案情显示，2011年5月，被告说服受害人参与一项海外赌场轮盘赌局的“投资”计划，称集合其他投资者的资金后，能从每投资的1元中获取1元。被告也说高报酬率的投资“包赚”，因为他有方法从轮盘赌局中取得收支平衡，能从每场赌局的“佣金回扣”赚取利润。

被告和受害人说这些赌场位于菲律宾，柬埔寨，甚至澳门。受害人信以为真，在2011年6月数次转钱给被告。

伪造法庭及政府文件期间，被告也谎称需要支付债主与在新加坡、马来西亚、菲律宾、澳门与中国的执法人员，才能替受害人取回利润。为了圆谎，被告也伪造高庭与初庭的法庭文件，以及从律政部产业处理及信托局发出的信件。他也到马国购买印有“高庭”与“初庭”印记的假印章，作为文件上的盖章。

广告

被告以之前破产时收到的法庭文件为依据，用电脑“动手脚”窜改内容，上网寻找法官的名字，在伪造文件上写上，也编造初庭法官的名字，以求逼真。其中一名被假冒的法官庄泓翔在案发时曾是总检察署署长，在2017年至今担任上诉庭法官。

此外，被告也使用不同电话号码，假称是中国与菲律宾的政府人员发短讯给受害人。（人名译音）

被告骗钱后挥霍无度

被告骗钱后，拿去挥霍，包括购买名表与手表赝品，支付债务及用来继续在赌场“搏杀”。

广告

被告在26个月的时间，欺骗受害人394万9989元。

受害人在2013年8月9日深感不妙，向警局报案。最后，警方在调查中索回15万3819元（46万6648令吉）的资金，及两支2929元（8885令吉）的手表与五支不明价值的手表，其余的379万3240元（1150万7741令吉）则还未被赔偿。

案件展延2月12日下判。