猫塞背包抛下14楼．精神病男控杀猫 42岁男子将嫂嫂饲养的猫硬塞进肩背包，把肩背包从组屋14楼抛下，导致猫儿死亡。

被告莫哈末诺将在2月11日回返法庭接受判刑。（海峡时报）

（新加坡10日讯）42岁男子将嫂嫂饲养的猫硬塞进肩背包，把肩背包从组屋14楼抛下，导致猫儿死亡。

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被告莫哈末诺昨天承认一项致死猫儿控状，控方告诉法官，被告正在接受精神病治疗，目前住在四美的一家疗养院，控方不反对让被告接受缓刑监视。

法官听了控方的话，下令控方提呈缓监报告，看被告是否适合接受缓监，案展2月11日下判。

案发时，被告和嫂嫂（47岁）住在裕廊西81街第866座组屋。丧命的三色猫（tri-colored）是被告嫂嫂的宠物。

案件发生在2017年8月18日晚上7时20分，根据案情，被告当时抓住猫儿的颈项，硬把它塞进自己的肩背包，然后乘搭电梯到14楼，把肩背包抛下楼。

事后，被告乘搭电梯到楼下，想取回肩背包，被一名路人阻止。对方声称已经报警。被告立刻离开现场回家。

警方是在同月24日接到一起虐猫的报案，报案人通知警方，他怀疑有人把猫从裕廊西81街第866座组屋高楼抛下。

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警方到现场场调查，在垃圾槽附近找到肩背包，打开后发现死猫。警方调查后确定被告的身份，上门逮捕被告。案件过后转交农粮兽医局调查。

调查显示，猫儿身体没有明显伤势，它因严重撞击，导致身体器官撞伤和撕裂而丧命。