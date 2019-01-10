女童遭父泼热水烫伤案．父认罪展2月12下判 8岁女童惨遭父亲泼热水烫伤案，女童父亲今日被控两项以危险武器致伤儿女，他认罪不讳，但因伤者医药报告未完成，案展2月12日下判。

被告尔艾迪诺拉敏承认两项以危险武器伤儿女指控，因伤者医药报告未完成，案展2月12日下判。（图：星洲日报）

（槟城10日讯）8岁女童惨遭父亲泼热水烫伤案，女童父亲今日被控两项以危险武器致伤儿女，他认罪不讳，但因伤者医药报告未完成，案展2月12日下判。

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现年41岁的被告尔艾迪诺拉敏面对两项指控。。控状指他于去年12月28日凌晨1至2时，在甘榜马来由组屋某单位，分别泼热水烫伤当时8岁的女儿及9岁的儿子，触犯刑事法典第324条文。罪成者可被判处最高10年监禁、罚款或鞭笞。

被告对两项控状皆认罪，但基于需等待伤者医药报告完成，主控官雅丝妮莎建议推事不让被告保释。

被告辩护律师艾孟安东尼求情，指被告是一名电话卡销售员，月薪500令吉，妻子无业，需负担全家人生活，包括4名年龄介于5至10岁的孩子，希望推事让其以较低的保释金数额保外。

随后，推事罗丝妮批准被告每项指控各以1万5000令吉保外，同时谕令被告不得接近受害者。

根据控方提呈法庭的案情，去年12月28日下午3时30分，警方接获投报指一名巫裔女童在甘榜马来由组屋某单位，遭父亲泼热水烫伤。

1月2日，福利局在上述组屋单位发现一名巫裔男童同样遭受烫伤大腿而报警，警方于6日在垄尾一间榴梿店逮捕了被告。当时与被告一起被捕的被告妻子，已获警方释放。