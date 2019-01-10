吉打小姐弟被杀害．嫌犯疑患精神病 吉打州刑事罪案调查组主任米奥法立说，根据警方初步调查，怀疑甘榜登雅凶杀案的嫌犯患有精神问题，以致使用极其残暴的方式杀害一对小姐弟。

49岁嫌犯被捕后，不配合警方调查，拖缓警方调查进度。（图：星洲日报）

（吉打．双溪大年10日讯）吉打州刑事罪案调查组主任米奥法立说，根据警方初步调查，怀疑甘榜登雅凶杀案的嫌犯患有精神问题，以致使用极其残暴的方式杀害一对小姐弟。

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米奥法立针对铅县（Yan）甘榜登雅8日晚发生的两名分别1岁和5岁幼童遭狂徒砍死的事件说，根据死者的解剖报告，他们是被人用利器割断颈部动脉和呼吸道失血过多而死。

嫌犯不配合

调查没大进展

他说，嫌犯尿检结果对大麻呈阳性反应。此外，由于嫌犯不配合，也没有提供有用信息，导致目前案件的调查没有很大的进展。

据警方掌握的消息，49岁的嫌犯拥有多项毒品犯罪记录，两年前与妻子离异后独居在距离死者住家300米的房子内，嫌犯与死者的父亲认识。警方将传召目击者和死者的父亲，进一步调查凶手的干案动机。

米奥法立说，警方在路边和嫌犯住家寻获两把相信用来行凶的巴冷刀和短剑。

警方目前援引刑事法典第302条文（谋杀）调查此案，米奥法立劝请公众避免作出无根据的揣测，包括指死者家属因与嫌犯牵涉到财物问题导致悲剧发生等等的，对死者家属带来二次伤害。

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警方昨早已将嫌犯带到莪仑推事庭申请延扣7天，至本月15日。