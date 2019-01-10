林万锋促勿热衷政治口水战．“政府应全力拼经济” 马华副总会长拿督林万锋表示，综合最近各大企业机构出台的调查报告显示，经济放缓是无可避免的情况，但是掌控国家财政机关的财政部长林冠英及希盟诸公还未提出拯救经济方案，依然热衷于与经济和民生无关的政治口水战，却不顾人民生活和温饱问题。

（吉隆坡10日讯）马华副总会长拿督林万锋表示，综合最近各大企业机构出台的调查报告显示，经济放缓是无可避免的情况，但是掌控国家财政机关的财政部长林冠英及希盟诸公还未提出拯救经济方案，依然热衷于与经济和民生无关的政治口水战，却不顾人民生活和温饱问题。

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林万锋发表文告说，希盟上台后，各行各业面对调涨水费、电费甚至是天然气价格，百物再涨价是可以预见的事，但是部长却不断粉饰太平，认为一切都仍在政府掌控之内，但事实是年关将至，人人已经感受到经济压力，被迫勒紧裤带、咬紧牙关过新年。

他表示，全球经济增长面临的下行风险已经上升，包括融资条件收紧导致部份新兴市场国家和发展中经济体债务脆弱性上升、金融市场可能出现无序动荡、贸易紧张局势升级、政治不确定性加剧等，这些都是大马经济即将也很快会面临的各种问题。

“日本野村银行也对马来西亚股市的评级下调至‘减持’，野村银行也警告，大马财政情况进一步下滑可能导致信用评级下降。主权评级下调的可能性可能会引发更多资金外流。报告也称，马来西亚的财政赤字预计将在2019年扩大至国内生产总值的3.7%。“他指出，大马评估机构商业信心指数（RAM BCI）调查显示，我国企业对2019年上半年的商业信心，3500家大型企业和中小企业一致对我国在2019年首6个月的经济前景抱持疲弱情绪，商家也开始感受到经济不景的压力所在。

“再加上，部份企业也因为大马经商环境和政府政策不友善，而选择按兵不动，冻结企业各个部门的开销与运作成本。企业业务操作受限下，导致人人担心饭碗不保，甚至分分钟失业的担忧，而被逼过一个辛苦年。“