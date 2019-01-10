赵明福基金会呈弗兹备忘录．促开档查赵明福案 赵明福民主基金会不满警方迟迟没有重新开档调查赵明福命案，今午呈交备忘录予全国总警长丹斯里弗兹，促请他遵循内阁的决定。

赵明福民主基金会代表阿祖拉（左起）、黄业华、廖国华、M.威华卡曼丹和饶兆颖递交的备忘录和模拟信函，由费查代领；右一为金马警区总部刑事查案官蔡维雄助理警监。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）赵明福民主基金会不满警方迟迟没有重新开档调查赵明福命案，今午呈交备忘录予全国总警长丹斯里弗兹，促请他遵循内阁的决定。

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赵明福民主基金会秘书饶兆颖偕同理事廖国华、执行人员阿祖拉、志工黄业华、廖薇宜和M.威华卡曼丹等人于今午2时抵达武吉阿曼警察总部移交备忘录，并由武吉阿曼企业通讯组警官费查副警监代为接领。

饶兆颖较后向媒体指出，内阁在去年6月已经同意重新调查赵明福命案，但时至今日7个月，却未见警方公布任何调查进展。

“据了解，总检察长是在去年7月17日发函指示弗兹重新调查此案，警方至今没有行动，是否因为没有收到有关信件？这令我们感到疑惑。”

无论如何，她促请警方立刻成立专案小组，并在2个月内完成调查工作。

反贪会官员应列调查对象

另外，黄业华也指出，上诉庭在2014年裁决指赵明福是遭一人或多人造成坠楼身亡，因此他认为警方也应该把反贪会官员列为调查对象。

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“警方受促彻查此案并揪出凶手绳之以法，以还赵明福一个公道。”

受询及警方若在2个月后未完成调查，该基金会是否有下一步行动时，他没有正面回应，仅表示他们将质疑警方是否滥权和违背职责。

赵明福是于2009年7月15日下午5时许，被雪州反贪会官员带走，以协助调查雪州民联州议员被指滥用选区拨款事件，但隔天下午被发现卧尸在衔接雪州反贪会总部大厦5楼的露台上。