送SIM卡零食诱奸女童．店员监13年12鞭 便利店职员送12岁女生SIM卡，再用零食诱使她发生关系，今早被判坐牢13年打鞭12下。

（新加坡10日讯）便利店职员送12岁女生SIM卡，再用零食诱使她发生关系，今早被判坐牢13年打鞭12下。

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被告是31岁的尤哈雅库玛，案发时在文礼通道一带当便利店职员。受害人是一名14岁少女，案发时仅12岁。

被告一共面对7项控状，包括性侵、企图强奸和对未成年女生做出猥亵行为，控方以其中3项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，2016年9月，被告开始在便利店工作，并首次和女生见面。当时，女生带着弟妹到便利店买东西，被告开始和他们闲聊。几天后，女生独自去买东西，被告开始搭讪，称有事要和她私下谈，要求女生跟他到附近楼梯口。

被告问女生几岁、是否有男友，并要求对方当他的女友。女生同意，被告便送她一张SIM卡，要女生联系他。

还求女生自拍裸照视频

之后，被告还要求女生自拍猥亵裸照和视频传给他，并让女生免费取走便利店的零食，趁没人在店里，就会拥抱和亲吻她。不过，被告不满足，等女生放学后，就会带女生到楼梯口，要女生为他手淫。

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庭上揭露，被告在9月至12月期间，一共和女生发生6次性行为，每次完事后，被告就会给女生5至50元。

被告也曾带女生到友人家企图强奸，女生多次表示疼痛，但被告不理会，女生最后把被告推开。还有一次，被告带女生到组屋的最高层，想发生性关系，但女生再次拒绝，被告因此表示不想再和女生来往。

控方表示，被告预谋干案，剥削少女的天真和无知，需受谴责，要求法官判他坐牢14年及打鞭12下。

被告求情时表示，他已深感懊悔，想和女生及其父母道歉，希望法官轻判。法官最后判他坐牢13年打鞭12下。