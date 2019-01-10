疑在隆被拍裸照疯传·警关注印尼女星卖淫 印尼女星凡妮莎被指在首都拍下的裸照在社交媒体流传，已引起警方关注，但警方还未能证实凡妮莎是否曾在本地卖淫。

（吉隆坡10日讯）印尼女星凡妮莎被指在首都拍下的裸照在社交媒体流传，已引起警方关注，但警方还未能证实凡妮莎是否曾在本地卖淫。

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全国反风化、肃赌及私会党取缔组主任拿督罗海米向国文《大都会日报》指出，警方向来正视国内发生的卖淫活动和罪案，因此也关注凡妮莎涉嫌在大马卖淫的事件。

“不过，目前没有任何情报可证明这名女星在首都进行卖淫活动。”

与拿督共浴被拍下

有关裸照被指于去年12月，在吉隆坡一间酒店拍下，当时凡妮莎被指由本地一名拿督高价包下，两人在酒店内共浴，她被拍下出浴照。

凡妮莎已经承认自己是裸照主角，但对被拍一事毫不知情，而这张裸照也于前天早上开始在社交媒体疯传。

印尼警方周一宣布侦破网络援交平台，确认45名涉嫌卖淫的女艺人和模特儿，当中包括凡妮莎和印尼成人杂志模特儿夏琪拉，而2名来自南雅加达的皮条客恩当和谭特里则被列为此案嫌犯。

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28岁的凡妮莎于上周六傍晚在泗水一间酒店与一名男子齐落网，而夏琪拉则在赴酒店途中被捕。