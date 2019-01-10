总检署驳回陈情信．李明锭猥亵案327审 团康导师李明锭被控猥亵及强迫15岁男中学生口交一案，基于总检察署驳回辩方提呈的陈情信，案件将在3月27日起审讯。

李明锭（左）与律师陈劲福（译音）一同离开法庭。（图：星洲日报）

（布城10日讯）团康导师李明锭被控猥亵及强迫15岁男中学生口交一案，基于总检察署驳回辩方提呈的陈情信，案件将在3月27日起审讯。

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主控官艾米莎兹娃妮副检察司今日在此案过堂时表示，总检察署已驳回辩方要求研究控状的陈情信，而所有与案件相关的文件已齐全，控方已准备好进行审讯。

另一名主控官诺扎兹拉副检察司则表示，控方将传召6至7名证人出庭供证。

被告遭控分别在吉隆坡及沙登一带犯下罪行，因此案件分别由两名主控官检控，并将分开展开审讯。

事发地点位于沙登的案件，地庭法官蓉扎丽达择订于3月27至29日审讯，至于在吉隆坡一带的案件，则于4月4至5日审讯。

李明锭于去年10月22日在被控11项罪名，即猥亵及进行违反自然性行为罪名，随后于去年10月26日，在布城儿童性侵罪案法庭加控8项相同罪名，一共19项控状。

被告第二度被控时，被指在去年4、5、6和6月13日傍晚6时，在雪州沙登岭一间民众会堂，强迫15岁受害者为他口交，抵触4项扺触刑事法典377C（未经同意的违反自然性行为）条文。