女郎召来假Grab司机．上错狼车险遭性侵 一名女子深夜乘搭私召车，却上错车，还差点被假私召车司机性侵！

沙胡利纳因：凡在手机应用程序上预约私召车的民众，尤其是女性，务必在乘车前核实对方的身份，并携带防狼喷雾，或是与人结伴，以保障个人安全。（图：星洲日报）

（柔佛．新山10日讯）一名女子深夜乘搭私召车，却上错车，还差点被假私召车司机性侵！

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一名31岁巴基斯坦籍男子冒充私召车Grab司机，23岁巫裔女子一时不察预约车辆有所出入；上车后，司机将车子开到荒僻角落，企图强奸女子，并在女子身上留下精液后，开车逃离现场。

24小时内逮捕涉案男子

警方在案发后的24小时内，成功通过闭路电视拍摄到的画面，将涉案男子逮捕归案，该名男子在接受警方的初步调查时，也认下罪行。

新山南区警区主任沙胡利纳因昨晚通过文告披露此案时指出，该名受害的巫裔女子是在1月7日晚上11时55分左右，通过手机应用程序，在Grab上预约私召车，从耶耶亚哇路回返拉庆住处。

未确认司机资料就上车

“结果，女子却在未确认抵达车辆是否吻合手机应用程序提供的司机资料的情况下，就乘上了冒充Grab司机，并驾驶着宝腾Gen2轿车的嫌犯车上。实际上，女子通过Grab预约的是一辆红色第二国产Bezza轿车。”

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沙胡利纳因表示，坐在车后座的女子发现嫌犯只在市区一带绕行，并未朝拉庆方向前进后，曾出言提醒嫌犯方走错路，而嫌犯在行经敦拉萨路第二巷时，却将车子开往陈唱摩多大厦一带。

他说，嫌犯在该处停车后，就从司机座位转到车后座，察觉情况不对的女子试图打开左边车门却失败，已近身的嫌犯见此即掌掴女子的右脸颊，女子在这期间不放弃挣扎，并在过程中踢到嫌犯后，她成功打开右边车门。

“女子当时是跌出车外、砸向布满石头的地面，嫌犯就上前脱下女子的裤子。”

他表示，女子在报案时称，并不能确定嫌犯是否有将生殖器插入，因为她并未感到疼痛，但确定对方在脱下她裤子3、4分钟后射精。

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他说，警方目前已逮捕该名嫌犯，并援引刑事法典第376条文（强奸）以及第511条文（企图犯罪）调查，延扣嫌犯至本月14日。

他透露，女子身上并无明显外伤，警方将带她到新山苏丹后阿米娜医院（中央医院）接受检查，以采集嫌犯的脱氧核糖核酸（DNA）。

他在文告中，也提醒凡在手机应用程式上预约私召车的民众，尤其是女性，务必在乘车前核实对方的身份，并携带防狼喷雾，或是与人结伴，以保障个人安全。