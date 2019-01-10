美国需求趋增．生产成本跌．家具股今年料反攻 分析员预期全球最大经济体——美国对家具需求料有增无减，加上生产成本跌多起少，将加强木材产品业者竞争力，有助业者今年翻身并取得佳绩。

（吉隆坡10日讯）走过2018年低迷的一年后，本地木基制造业有望在2019年取得较好表现，分析员预期全球最大经济体——美国对家具需求料有增无减，加上生产成本跌多起少，将加强木材产品业者竞争力，有助业者今年翻身并取得佳绩。

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工程木材业受价格战影响

家具业2利好

丰隆研究指出，木基制造业中的工程木材业者将持续受到微粒板（或称刨花板）价格战影响，今年仍是艰辛的一年。惟另一边厢，家具业者则从2大因素中受惠，包括较低成本环境（微粒板、中密度家私、喷漆、包装及树脂等）、美国经济改善也提高潜在销售量。最低薪金制走高料对整体木基制造业的影响轻微，而美元兑马币汇率走高将可支撑其赚幅。

2018年不是大马家具业的一个好年头，整体行业营业额稍为增加3.5%，赚幅按年下跌了5.1%，营业额受到美元兑马币疲弱的冲击，惟幸好有较高销售量抵消部份劣势。

该行业盈利进一步受到较高成本拖累，包括政府于2018年1月推出外劳人头税、橡胶木及树脂价格走高、微粒板严重过度供应造成较低的销售价等。

美国对家具需求料有增无减，因美国建筑业料将推动家具产品需求，特别是近半规划中的发展计划皆来自住宅领域，加上美国创下49年以来最低失业率3.7%，使2019年美国对家的需求升高。

最低薪影响不显著

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该行认为，大马家具业者并未受到最低薪金制的显著影响，从2019年1月开始，家具业者将面对较高劳力成本，即最低薪金增加10%，至1100令吉。不过，劳力成本增加料被其他利好抵销，如美元兑马币汇率走高、工程木材产品价格走低（如微粒板及中密度家具）及较低的树脂价格等。

该行内部预测，今年马币兑美元汇率料落在4.10／4.30之间水平，主要是全球经济成长展望较差，美国及欧元区持续推行货币政策正常化程序。这使国内本基制造业营业额有望取得高个位数成长，因获得较强的美元兑马币汇率（较2018年为4.03）及稳定的销售量所支持。

该行指出，本区域的微粒板供应过剩依然挥之不去，预料短期内的工程木材产品销售价将仍受挤压（若不是进一步走软），因泰国一些新产能尚待进入市场及需求保持疲弱。该行相信E2木板价格已下跌约20%至每单位450至500令吉之间，比较2017年初则为550至600令吉之间。

虽然美元汇率前景走强及原料成本降低，惟该行对整体木基制造业持谨慎态度，主要是市场竞争依然没有明朗化，保持其“中和”评级。该行首选木基制造业股项为利兴工业（LIIHEN,7089,主板消费产品服务组），目标价为3令吉33仙及推荐“买进”，主要因它是大马木基家具业市场领导者、拥有强劲资产负债表（截至2018年第三季的每股净现金为21.1仙）、慷慨的派发股息（周息率为5.6%）及持续不断采取有效成本管理等。