外资持债8年低位．今年债市撤资潮料收敛 经济学家相信贸易战和全球经济增长隐忧已提高投资者风险厌恶情绪，今年热钱外撤力度将稍有收敛。

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（吉隆坡10日讯）外资持续在去年12月抛售持债，拖累总外资持债率降至13.3%的逾8年低位，经济学家相信贸易战和全球经济增长隐忧已提高投资者风险厌恶情绪，今年热钱外撤力度将稍有收敛。

肯纳格研究表示，外资持续在去年12月净卖大马债券，总持债水平按月减少2.7%或22亿令吉，至1848亿令吉，但跌幅比11月的52亿令吉略有收敛。

总体来看，总外资持债从11月的13.5%降至13.3%，写下2010年4月来最低，累积全年外资净撤离219亿令吉。

该行解释，12月外资卖压主要集中在大马政府债券，单月卖出15亿令吉，拉低外资持有的大马政府债券比重至38.4%，写下2011年11月来最低，而大马国库券则净建12亿令吉，拖累持券比减至60.4%。

“尽管如此，12月外资卖压较前期来得轻，归功于联储局货币政策语调转鸽。联邦公开市场委员会（FOMC）现预期美国今年国内生产总值（GDP）将扩张2.3%和核心通膨为2%，逊于之前的2.5%和2.1%目标，联邦基金利率料调高2次至2.9%，较预期的3次来得少。”

有鉴于此，肯纳格研究预见今年组合基金外撤力度将稍有收敛，主要是贸易战和全球经济增长隐忧已提高投资者风险厌恶情绪。

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亚币持续走强

言之过早大华银行认为，虽然有迹象显示债市的外资卖压趋缓与马币走挺有关，但在全球经济和金融市场环境趋紧带来的下行风险挥之不去的情况下，现判断亚洲货币可持续走强仍言之过早。

“2019年开局并不平稳，首周市场饱受企业盈利下调和资金流趋紧等利多影响，本周则沐浴在贸易战解套的乐观情绪之下，但总体大市依旧起伏不定。”

该行相信联储局今年将升息2次，但美元转弱可能只会对亚币带来短暂提振效果，以调整亚币2018年第四季超卖格局，因此维持马币兑美元4.23和4.25的年中和年杪目标不变。

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相比之下，肯纳格研究显得乐观许多，相信联储局货币政策立场转向审慎，美元可能转弱，将确保马币逐步回升至年杪的4.10水平。

“国内经济指标已点出未来经济可能放缓，但国际油价靠稳将确保通膨受控，因此我们相信国家银行今年将保持利率不变。不过，若外围不明朗因素进一步恶化，国行立场可能转鸽，甚至是下调利率来提振经济，但当前可能性不大。”