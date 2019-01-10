油价急涨晋技术牛市．马币升破4.1关口 马币兑美元一度攀上4.0935水平，写下自去年8月以来新高。

（吉隆坡10日讯）国际油价连涨8天，布兰特原油（Brent）和西德州原油（WTI）步入技术牛市，为马股汇注入动力，一洗连跌两天颓势，综指最高站上1681.23点，马币兑美元也一度攀上4.0935水平，写下自去年8月以来新高。

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富时综合指数今日表现大勇，走高11.05点或0.66%，闭市挂1678.88点；油气领域由沿海工程（COASTAL,5071,主板能源组）领涨，扬7.5仙，至85仙；10大热门榜也有多家油气股入榜，阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）和沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）交投炙热，分别有1亿6896万9500股和1亿5276万7700股成交量；同样获热捧的华安国际（HUAAN,2739,主板能源组）和大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）分别走高2仙及1.5仙，至22仙及97仙。

美元摇摇欲坠，马币趁势崛起，兑美元今日大起0.46%。截至下午5时，兑美元报4.094令吉，比较周三为4.1130令吉。

受全球经济放缓、美国和OPEC产油量激增及美元汇率强势影响，国际油价在去年末季历经大起大落，而迈入2019年1月，布兰特原油价在去年12月24日挫至约50美元低点后，近期反弹至逾60美元美元；西德州原油价也由去年12月24日接近42美元低点，反弹至逼近52美元，涨幅已超过20%，迈入技术牛市。

油价后市看贸易战进展

Areca资本管理首席执行员黄德明相信，目前原油价格应只是进入技术牛市，而且是因为去年油价大跌，近期回调的迹象，并不算是真正牛市，还需更多时间才能确定油市是否已进入牛市。

他指出，市场最担心的是原油价格不稳定，因此现在可算维持在稳定水平，至于未来的油价走势，胥视中美贸易战的协商进展。

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“因为中美贸易摩擦影响了油价需求。”

上游业有看头

下游业疲软

黄德明表示，以目前市况分析，油气领域中上游公司的表现料较有看头，而下游尚处在疲软的阶段，需时间恢复及看公司所获得的合约而定。

黄德明指出，原油价格处在每桶50至70美元（205至287令吉）之间算是较平稳的价格。

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至于马币方面，黄德明则认为兑美元料游走在4令吉至4.15令吉水平。

中总社会经济研究中心执行董事李兴裕认同，目前原油价格是回稳至60美元（约246令吉）水平，主要因为石油输出国组织（OPEC）和非石油输出国组织支持减产协议，以稳定油价。

他指出，以经济层面分析，原油价格走软将促进消费，继而对全球经济带来正面影响，但对石油输出国如中东则会带来影响。同样的，油价太高也对大马有所影响，惟大马政府已经宣布，每公升油价超过2令吉20仙将会由政府补贴。

油价仍有下跌空间

李兴裕指出，原油价格在未来走势如何胥视许多因素，而虽然目前OPEC在减产稳定油价，惟油价在未来依然有下跌空间，因还必须看地缘政治的影响、联储局升息步伐、中美贸易协商结果等。

马币兑美元在油价走扬的瞬间攀升，李兴裕认为，接下来马币走势也受多个因素牵连。

他补充，马币兑美元在去年下跌，惟今年则取得较好的开始，因市场预期联储局升息步伐近尾声，但依然会根据美国经济数据作出调整。

李兴裕认为，尚要观察一段时间，才能确定联储局升息情况，而中美贸易摩擦也同样影响美元汇率。预计至今年杪，马币兑美元可取得3.95至4令吉水平。

丰隆研究指出，迈入今年1月，西德州原油强势反弹15%，催化剂源自OPEC由本月开始减产、中美贸易协商带来正面讯息和美元回调。

丰隆补充，技术层面来看，日线和周线图显示最坏情况已过，西德州原油价格在今年首季料持稳在55至60美元（约226至246令吉）区间。

该行指出，西德州原油在触及42美元水平后，短期前景料更积极，预计可带来期待已久的反弹，扬升至55美元水平，一旦突破55美元，则可能继续高探至59至63美元区间。

利好支撑

马币将是最新亮点

OANDA亚太区交易主管殷尼斯看好马币和韩元表现，并预计全球股市将走扬，由被低估的东盟市场所带动。“马币将是最新亮点，受惠于联储局转鸽、美元疲软、美国债券收益率走低和原油价格走高。”

沙地阿拉伯重申努力平衡原油市场，如有需要将进一步减产，带动西德州2月期油昨日暴涨2.58美元或5.2%，收市报每桶52.36美元，是12月13日以来最高。布兰特3月期油升2.72美元或4.6%，收市报每桶61.44美元，同样是12月中以来最高。两者皆连升8天，创下18个月以来最长连升日数。国际油价曾在2018年第四季从近4年高位深跌40%。

周四亚洲盘油价回跌约1%，因美国供给劲增，且市场审慎观望美中贸易谈判结果。美国原油期货报每桶51.80美元，下跌0.56美元或1.1%；布兰特原油期货跌0.9%或0.57美元，至每桶60.87美元。