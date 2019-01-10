“开会真的浪费生命”．专家提出6大缺点 专家表示，在多数的公司会议中，其实都对企业本身没有帮助，并列举开会文化的6项缺点，强调所有企业应避免落入这些“开会陷阱”。

（美国．华盛顿10日讯）“开会”是大多数上班族不可或缺的活动，每星期都要在公司参与多项会议，会议时间还经常超出预期长度，最终不但无法有效地讨论出结果，还不时出现“闲杂人等”加入会议，模糊重点又浪费时间。

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数以小时计的公司会议若没达到有意义的成效，将会耽误职员的其他日常工作，可以说是适得其反。

对此，有专家提出了开会的“6大盲点”，强调不必要的会议等同在“损害公司利益”。

美国杂志《Entrepreneur》特约记者安娜约翰逊分析指出，公司会议大多分为2种型态，第一种是由高层参与的高级会议，专门讨论公司经营策略、未来目标或其它规章；其二则是低级会议，主要由上司交办事务给属下，委任待办事务。

专家表示，在多数的公司会议中，其实都对企业本身没有帮助，并列举开会文化的6项缺点，强调所有企业应避免落入这些“开会陷阱”。

1）开会使人分心

当公司安排了一项会议，员工在15分钟前正绞尽脑汁地解决一个困难且复杂的问题，但在15分钟后开会时，他就会被迫打断思路，参加另一场可能与他无关的会议，导致工作效率低迷。也有一些员工提前预知会出现这样的问题，因此认为与其思绪被打断，倒不如等到会议结束再重新开始，导致部份员工在会议开始前不愿处理重要事务。

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2）偏离讨论重点

无论会议规模大小、参与人数多寡或是事前将议程计划地多么精确，最终会议还是很有可能会偏离主题。当会议一旦偏离主题，便会失去整场会议的意义。

3）出现不必要的人

会议中出现“闲杂人等”是最严重的，但也是几乎无法避免的情况。会议发起人通常会认为增加参加人数是件好事，能够产生不同的点子，有时还可以激发脑力激荡，但其实此举非常具有破坏性，因为不但会吸引更多的员工“远离原有的日常工作”，还会让会议模糊焦点，分散注意力。

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4）浪费时间

一场一个小时的会议，看似不是什么大不了的事，但如果这场会议没有成效，那么员工将会白白失去一个小时的时间。假设一场会议里有7人参加，每星期一次，那么公司一年内将浪费超过360个小时在开没有意义的会议。

5）会议没有成效

很多人认为会议就是工作的一种，但事实上并非如此，因为会议只是在会议室内“讨论工作”，大多数的会议都只在“讨论”，却没有实际实践工作。“讨论”如何解决问题不能真正地解决问题，或许能够通过会议厘清问题，但通常问题只会更加复杂化，并在会议结束后又回到原点。

6）会议的时间成本

美国非盈利机构TED发言人曾表示，全球每年有超过30亿次的会议，许多公司高层会花费40至50%的工作时间用在参与会议，但是有近34%的会议最终都是浪费时间，光是在美国，每年这种被损失的生产力就高达370亿美元！