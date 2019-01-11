人猿之友：残暴危险·动物园应禁鳄鱼表演 （亚庇10日讯）非政府组织人猿之友大马分会非议沙巴一家鳄鱼园，要员工冒险与鳄鱼表演娱众及员工残暴对待鳄鱼等。





人猿之友担心鳄鱼表演会危及员工安全。小图为员工把手伸进鳄鱼口。

（亚庇10日讯）非政府组织人猿之友大马分会非议沙巴一家鳄鱼园，要员工冒险与鳄鱼表演娱众及员工残暴对待鳄鱼等。

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大马分会总监佑培斯巴星指出，在鳄鱼表演之前员工残暴地以木棍戳刺鳄鱼，除此之外，还做一些危险动作包括要员工躺在鳄鱼背和把手放入鳄鱼口内。

他说，他调查发现曾有员工在表演时被鳄鱼致伤。

佑培斯巴星发表文告说：“难道要等待类似山打根事件再发生？” 2017年山打根一名35岁员工在喂鳄鱼时被咬伤。

园内动物相继死亡

人猿之友大马分会一直监督我国动物园及迷你动物园情况。他说，该鳄鱼园的情况5年来都没有改变。

他指出，鳄鱼园内一些动物如猴子、鸵鸟等都相继死亡，但是州野生动物局还是如常批准收养野生动物。

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他认为州野生动物局应该停止批准让该鳄鱼园饲养其他动物，除此之外，也该关闭山打根一家迷你动物园，因为动物都被关在小笼子里，环境不佳导致动物生病脱毛。